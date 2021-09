Gobierno Estatal apoyará el rescate del campo morelense

Debido a las torrenciales lluvias comienza a notarse afectación de cultivos en Cuautla, Tlayacapan, Ayala y Yautepec, dijo Isabel Herrera Quevedo, secretaria de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), por lo que solicitó a los comisariados y afectados se acerquen a la dependencia para buscar la forma de apoyarlos con los tres millones de pesos que tienen de seguro para este tipo de catástrofe; por el momento, continúan con los recorridos a fin de evaluar el tamaño del daño en las siembras.

Aunque parezca poco recurso, la funcionaria señaló que en otros años sí ha alcanzado, por lo que considera que este será igual, además todo depende de la cuantificación de riesgo para saber qué tanto puede crecer la bolsa.

“Depende del cultivo, (pues) no es el mismo valor del arroz que del maíz o el sorgo; se apoyará solo a productores que no tengan contratado financiamientos, porque el financiamiento va amarrado con coberturas en crédito, y este apoyo es para pequeños productores que no tengan contratados un seguro adicional por comprar un crédito”.

Recordó que cada año la autoridad estatal y responsable del sector agropecuario contrata el seguro catastrófico y de siniestros, en el cual el mecanismo en muy simple: se hace el reporte a través de los comisariados ejidales o de los sectores de Desarrollo Agropecuario de los municipios, quienes hacen el contacto con Sedagro para que acudan a realizar la valoración y entonces se ejecuta la cobertura para que el seguro cumpla lo contratado.

Herrera Quevedo planteó que para los afectados por las lluvias no necesitan a nadie como intermediario para solicitar el beneficio, y todos los productores damnificados tienen la posibilidad de acceder a ese seguro catastrófico.

Y aunque las lluvias llevan al menos dos semanas en la entidad, a la fecha no existe una valoración o los alcances del daño que han dejado estas precipitaciones, pero las instancias de Desarrollo Agropecuario de los municipios tienen la responsabilidad de hacer la solicitud para que se haga la valoración de la afectación.