Gobierno de Morelos desestima evaluación del IMCO

Evaluaciones como las realizadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), fueron desestimadas por la secretaria de Desarrollo Económico, Cecilia Rodríguez González, aunque dijo pueden servir como un elemento en general no es la realidad de Morelos porque hay otras evaluaciones como la del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que coloca a la entidad en mejores condiciones de recuperación económica. Mostró su confianza en que la dispersión de recursos por medio de los programas y eventos que tienen sede en la entidad, colocarán a Morelos en una mejor perspectiva de inversión y desarrollo.

Cuestionada sobre esta serie de evaluaciones por calificadoras nacionales e internacionales, y donde todas coinciden que Morelos es de los últimos lugares no solo en nuevas inversiones sino en competitividad y generación de empleo, ya no se diga de nuevas inversiones, dijo: “Claro, aquí también hay que ver en el tema de innovación –el IMCO- también está posicionando a Morelos en un mejor lugar en ese rubro, y bueno también eso es producto que hay que ver no solo como un dato aislado, sino ver qué más hay y considerar cuáles son los números del INEGI o del ITAE, y verlo todo en un conjunto. La realidad son cifras y números que son el reflejo de determinadas acciones”.

Cecilia Rodríguez, quién desmintió la versión de que estaba lista su renuncia y al final del mes dejaría el cargo, defendió sus cifras porque aseguró que el IMCO también tiene otros temas que consideran –en las evaluaciones de las entidades y en algunos casos– con relación a Morelos- si se mostró positivo. Sin embargo, lo importante, expuso es seguir escuchando estos números y seguir buscando alternativas justamente para que, como eventos de las franquicias y otros foros, Morelos y el sector económico siga accediendo a financiamientos y no dejar de impulsar el plan de reactivación económica presentada por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco.

Por lo tanto, la funcionaria desestimó que esos números reflejen la realidad actual de la entidad porque es de meses atrás, pero también aseguró que la dependencia a su cargo no habrá de ignorar en muchos casos este tipo de avisos como el del IMCO, “pero tampoco como en el caso del INEGI, donde salimos muy bien posicionados como estado, también tratar de escuchar a todos y seguir adelante con el trabajo”.