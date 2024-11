Fiscalía de Morelos pedirá aumento presupuestal para 2025

Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, informó que pretenden un incremento de más de 100 millones de pesos para el presupuesto de 2025, con lo cual se plantea la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y reforzar todas las áreas.

"La Fiscalía está solicitando un incremento en relación con el año anterior, aproximadamente de más 100 millones de pesos más para este año, no sabemos si se va a autorizar... hay que reforzar todas las áreas, pero seguridad pública y procuración de justicia van a ser tomadas en cuenta", expresó Carmona Gándara.

De acuerdo con el centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, para 2024 se aprobó un presupuesto de mil 152 millones de pesos, mientras que para 2025 se pretenden alrededor de mil 350 millones de pesos.

Carmona Gándara tomó a la FGE con un presupuesto de alrededor de 300 millones de pesos en 2018 y confía en que el siguiente año será el tercero consecutivo con más de mil millones para ejercer, puesto que señaló que la Constitución de Morelos establece que el organismo no puede recibir un presupuesto menor al del año anterior.

Además, aseguró que no tienen problemas financieros en el organismo desde que tomó el cargo: "Tenemos nuestras auditorías en observaciones, vamos bien en la parte administrativa, la Fiscalía del Estado no tiene deuda pública ni privada, es una Fiscalía que desde que entramos se maneja con números negros. No tenemos problemas financieros... la Constitución del estado establece que para la Fiscalía cada año no se puede otorgar un presupuesto menor, entonces confiamos en que lo que nosotros mandamos de solicitud para la Legislatura sea aprobado".