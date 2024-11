Finanzas de la UAEM complican pago de catorcenas y aguinaldos

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, informó que se evitó el congelamiento de las cuentas de la universidad. Esta medida estaba relacionada con una deuda de casi 300 millones de pesos por un crédito solicitado en 2020. León Hernández explicó que, a través de la colaboración con el gobierno estatal, se ha avanzado en la liquidación de deudas fiscales acumuladas desde 2016 hasta 2023.

Estamos trabajando de manera muy cercana con el gobierno estatal para resolver este último crédito fiscal.. Agradecemos el acompañamiento de la gobernadora, y con este apoyo hemos logrado avanzar en el pago de varias deudas del SAT desde 2016 hasta 2023

León Hernández agregó que la UAEM no ha recibido recursos extraordinarios este año, pero continúa en diálogo con el gobierno federal para conseguir una ampliación presupuestaria que permita cubrir los compromisos financieros para evitar daños colaterales en contra de los trabajadores o estudiantes.

La UAEM necesita 20 millones de pesos para la nivelación del personal del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM); 250 millones para pagar los aguinaldos más los 380 millones del crédito del SAT. En total son mil 10 millones de pesos los urgentes para rescatar a la UAEM de un colapso económico.

A pesar de las dificultades financieras, León Hernández aseguró que se tomaron las medidas de austeridad necesarias desde el inicio del año, y esto permitió estabilizar las finanzas de la universidad. Asimismo, destacó que la institución no ha interrumpido los pagos quincenales a sus trabajadores, aunque advirtió que podrían surgir dificultades si no se consiguen los apoyos adicionales necesarios ,”por supuesto, cualquier catorcena, puede verse adversa frente a situaciones que están fuera de nuestro control como es precisamente un tema de estos, no, pero estamos trabajando para que no sea así”.

No reveló si hay un nuevo plazo o fecha en la que el SAT pueda congelar sus recursos, pues la advertencia era que a partir del primer día de octubre, esto sucedería si no hacían el pago.

La rectora dijo que hará todo lo que esté en sus manos para lograr que los trabajadores tengan en tiempo y forma los pagos de lo que por derecho les corresponde.

Agregó que el gobierno del Estado conoce las necesidades de la UAEM al igual que los diputados y será con el apoyo de ambos que lograrán salir adelante, al menos este cierre de año, pues hay otros temas que no se han atendido como la infraestructura, pero saben que debe esperar porque el tema financiero con los trabajadores podría causar una huelga, como en años anteriores.

Actualmente en diferentes zonas de de la universidad incluyendo nivel medio superior el sindicato colocó cartulinas expandiendo sus demandas.