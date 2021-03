Falta de resultados motiva participación de empresarios en la política

Para el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Morelos, y el expresidente de la Asociación Civil Reconstruyendo Morelos (REMO) Jorge Matar Vargas, hoy hay una necesidad de resultados en nuestro municipio y nuestro estado, por ello es por lo que se está dando una mayor participación de empresarios en política, lo que es muy positivo, pues tienen otra visión de hacer las cosas, todo ello con base a resultados, principalmente.

Por ello agrega, al ser entrevistado "yo creo que la participación de los empresarios debe ser proactiva siempre, pero obviamente con un objetivo claro que debe ser el bienestar de muchos ciudadanos, con una visión diferente a la que tienen los políticos, porque el manejar una empresa depende de tener diferentes criterios de la selección de inversión, de ver las cosas, como vas a solucionar los problemas".

En este contexto insistió, "el participar en política por parte de algunos empresarios debe de ser motivado por ese hartazgo por esa falta de resultados de nuestros políticos hoy en día, porque muchas veces por la falta de resultado, de hacer bien las cosas de los responsables de las políticas públicas, genera un costoso rezago económico y social, y por ende el hartazgo de la ciudadanía no sólo del sector privado".

Ante esta visión se le cuestiona sobre qué garantía hay en que al participar los empresarios en la política por ese hartazgo den buenos resultados en su actuar, a lo que responde que, hablando a título o visión personal; desde el punto de vista de manejar un presupuesto, de manejar recursos humanos, “tú tienes una visión muy diferente a la que se tiene hoy en día de los resultados que han dado nuestros dirigentes actuales”.

Aclara a este respecto "Es una crítica constructiva a final de cuentas tú tienes que ver por el bien común, hoy en día como empresario, insisto, con una visión de negocio por un lado, pero también con una visión en al cual tú estás procurando resolver los principales problemas que no te dejan crecer, que no te dejan caminar, en la empresa tú tienes que hacer análisis juiciosos muy rápidos y tomar decisiones en función de un resultado, si no se están dando las cosas, tienes que ver alternativas de solución; lograr la generación de ingresos adicionales que puede tener un municipio o nuestro estado, pues hay que buscarlas, hay que ver de que forman cubrir esas necesidades que tú tienes", esto a manera de ejemplo ante lo que no se percibe que hagan las autoridades para atender y resolver los graves problemas sociales que hoy se están enfrentando.

Ante ello se le cuestiona si en caso llegar a algún cargo público de cierta importancia, al ser los empresarios ajenos a los grupos políticos de poder, los dejaran trabajar y hacer las cosas de manera distinta o los obligaran a hacer los mismo de siempre, a lo que señala; bueno, al final de cuentas cada quien tiene su punto de vista como persona, como empresario, si alguien quiere participar, mucho tienen que ver los principios de educación que tenemos, porque a final de cuentas como persona tú sabes que tienes un enfoque de lo que vas a hacer, tienes una meta un objetivo y a final tus principios y valores son los que van a hablar por ti, van a hacer la diferencia.

Por ello se le cuestionó, sobre, si los empresarios son una alternativa esperanzadora para la política del estado, a lo que Jorge Matar responde con firmeza, "Claro, ojalá muchos de los empresarios en Morelos quieran participar, levanten la mano, porque el sector empresarial es el generador de riqueza no solo en el estado, en todo el país, hay que tener una combinación entre el sector público y el privado, y entre los empresarios yo creo que hay muchos que bien pudieran hacer ese trabajo, algunos participando en el Congreso, otros en un Ayuntamiento o en el gabinete gubernamental, claro, si lo permiten quienes ostentan el poder y no se sienten invadidos, al haber riesgos de que se sepa que hacen y cómo lo hacen.