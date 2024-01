Fallece el empresario Carlos Bremer a los 63 años

El empresario regiomontano Carlos Bremer Gutiérrez falleció este viernes a los 63 años por complicaciones de salud que presentó al inicio de esta semana.

Value Grupo Financiero confirmó la muerte de su presidente del Consejo de Administración y director general a través de una breve declaración.

"Con profunda tristeza, Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (“Value Grupo Financiero”) comunica que el señor Carlos Bremer Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración y Director General de esta emisora, falleció el día de hoy, 5 de enero del año en curso, en un hospital del área metropolitana de Monterrey, debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero de 2024", detalló la casa de bolsa.

¿De qué murió Carlos Bremer?

Carlos Bremer, conocido como uno de los "tiburones" por su participación en el programa Shark Tank México, fue ingresado al hospital el pasado martes tras un desvanecimiento derivado de complicaciones cardíacas.

Hora después se confirmó que había sufrido un preinfarto, por lo que fue ingresado al Hospital Zambrano Hellion.

Era padre de cuatro hijos y estaba casado con Adriana Ibarra. Comenzó su carrera muy joven, desde los 12 años empezó a vender calculadoras a empresarios regios y a los 19 años ingresó a la casa de bolsa del grupo Banpaís. Continuó forjándose en el medio bursátil y en 1985 participó en la fundación de Ábaco Casa de Bolsa en Monterrey.

Carlos Bremer lideraba Value Grupo Financiero, una sociedad que ofrece servicios como la intermediación bursátil, operadora de fondos, gerencia de inversión y arrendamiento.

En el lado deportivo se le ha reconocido como un "padrino" de figuras como Saúl "El Canelo" Álvarez, Juan Manuel Márquez, Eduardo Nájera y Paola Longoria e incluso se le reconoció con el Premio Nacional de Deportes en 2016.

En redes se despiden de Carlos Bremer

Tras confirmarse la noticia, figuras del mundo empresarial y la política nacional han lamentado la pérdida del empresario, entre ellos el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber.

"Lamento el sensible fallecimiento del empresario Carlos Bremer. Me uno a la pena que embarga a su familia y amigos. Descanse en paz", escribió Abugaber en su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de San Pedro, Nuevo León, Miguel B. Treviño, dio el pésame a la familia y lo recordó como "un hombre generoso, siempre promoviendo el éxito de otros: deportistas, emprendedores, filántropos, artistas. Un empresario que disfrutaba poner el nombre de México en alto, resaltando el trabajo de mexicanos excepcionales".

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también lamentó la muerte del empresario y reconoció su trabajo como empresario y su trayectoria.

“Carlos Bremer fue un gran hombre, un orgulloso neoleonés, un trabajador incansable, uno de los más destacados impulsores de Nuevo León y un altruista de corazón”, publicó en su cuenta de Twitter.

La aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum, también compartió un mensaje para expresar su tristeza por la muerte del empresario, a quien consideró un "visionario y de grandes sentimientos”.

Igualmente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresaron sus condolencias por la muerte del presidente de Value Grupo Financiero.

Sus compañeros "tiburones" del programa Shark Tank México también mostraron su tristeza en redes ante la partida de su amigo.

La primera en expresar su tristeza fue Patricia Armendáriz, quien consideraba a Bremer como un hermano.

“Yo acabo de perder un hermano verdadero. México perdió a un benefactor imparable de los jóvenes deportistas”, expresó.

Mientras Rodrigo Herrera, fundador de Genomma Lab, lo llamó un “gran inspirador”.

“Con gran pesar decimos adiós a @carlosbremerg, un gran inspirador para emprendedores y compañero de momentos inolvidables. Su legado perdurará en todos los que lo conocimos. Mi más profundo pésame para toda su familia. Lo vamos a recordar siempre”, indicó.

Por su parte, Arturo Elías Ayub, director de compañías como Uno TV y de Claro Sports, hizo mención de sus hijos.

“Muy triste por la pérdida de mi querido Charly. Vamos a extrañar tu simpatía y alegría. Un cariñoso abrazo a Adriana a Marcelo a Adriana a Paulina y a Carlos, mis oraciones y las de mi familia están con ustedes”, escribió.

Mientras Kirén Miret, que fue productora de Shark Tank en sus primeras temporadas, también lo recordó con una fotografía de los “tiburones” grabando.

