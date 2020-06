Exhorta CCE a crear un plan de contingencia para rescatar empresas y empleos

Se debe de crear un plan integral para garantizar, la salud, la seguridad y promover la economía, y por ello el Consejo Coordinador Empresarial del estado presentó este miércoles en una conferencia virtual los resultados de una encuesta hecha entre sus agremiados, entre los que destacan la falta de apoyos financieros gubernamentales, la pérdida de empleos y el riesgo de más cierre de empresas.

En esta conferencia virtual participaron los presidentes del CCE, CANACO, CANACINTRA, CANIRAC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Asociación de Industriales de Morelos, entre otros, Ángel Adáme Jiménez, Antonio Sánchez Purón, Iván Elizondo Cortina, Harry Nielsen, Ignacio Domínguez y Samuel Rivera, respectivamente.

La encuesta se tituló "Condiciones de Empresas en la Contingencias", y se dio a conocer que se realizó entre mil agremiados de las diferentes cámaras empresariales de todos los municipios y sectores sociales del estado, por medio de la plataforma Typeform con un nivel de confianza de 95 por ciento y un 4.26 por ciento de error.

Dicha encuesta constó de ocho preguntas entre las que destacan que los entrevistados señalan que un tres por ciento de las empresas encuestadas ya no podrán reabrir sus puertas y que se perdieron un 19 por ciento de empleos en promedio, esto luego de que algunos líderes empresarias habían señalado previamente que de las 100 mil unidades empresariales que se tienen registradas en todo el estado un 40 por ciento cerrarían sus puertas por la crisis económica derivada de la pandemia y que esto se traduciría en una pérdida de alrededor de 120 mil fuentes de empleo.

Por igual se cuestionó a los empresarios si habían recibido apoyo del gobierno federal y ante ello sólo un 10 por ciento ha contado con ello, el 90 por ciento no; mientras que de gobiernos municipales un 98.96 por ciento no ha recibido nada y sólo un 2 por ciento si ha contado con ello, mientras que del gobierno estatal los encuestados indicaron que el 90 por ciento no ha recibido nada y sólo el 10 por ciento si ha recibido apoyo.

Ante este panorama el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Morelos Ignacio Domínguez, expuso que el 30 por ciento de sus agremiados están activos, pero el 70 por ciento no, y destacó que a este respecto el gobierno federal por medio de dependencias como SCT, CFE y Capufe, están licitando obras y eso ayudará a reactivar el sector y parte de la economía, pero destacó que por igual se requiere que lo haga el estado que no lo ha hecho, pero que lo haga con empresas morelenses, con programas como "Escuelas al 100".

Presidentes de las cámaras de restaurantes y del comercio organizado señalaron que a pesar de la crisis económica y falta de ingresos en casi la totalidad de los negocios de sus agremiados estos están comprometidos a cumplir con todos los protocolos sanitarios impuestos por las autoridades de salud para poder reiniciar actividades y evitar contagios de Covid-19, estimando que un negocio pequeño tendrá que invertir además de pagar sus gastos pendientes y en recuperar sus inventarios de 3 mil 500 a cinco mil pesos si es pequeño y de 20 a 25 mil pesos, sólo para cumplir con las nuevas medidas sanitarias.

En este sentido Sánchez Purón destacó que mientras el comercio organizado y los empresarios en general están plenamente comprometidos para cumplir con todas estas normas sanitarias para poder reabrir sus negocios, es responsabilidad de las autoridades estatales y municipales el vigilar y hacer que por igual el comercio informar, que también enfrenta severas necesidades y le urge reactivarse, también las cumpla para que no se llegue a convertir en un foco de infección.

Finalmente el presidente del CCE, Ángel Adame, urgió a las autoridades estatales a hacer a un lado las diferencias y a trabajar de la mano con todos los sectores sociales como la Iniciativa Privada en un verdadero plan de reactivación económica, para preservar la salud y la seguridad, luego de que señaló que lamentablemente "El Plan Morelos" que propuso el mismo gobierno y pese que se laboró en diferentes mesas de trabajo con propuestas importantes, como ya se habían hecho otras con anticipación, pues simplemente no hubo ninguna respuesta, pese a que se requería trabajar, antes y durante la pandemia, por lo que ahora lo que resta es hacerlo en este momento, esperando que ya pase la misma pese al semáforo rojo en que nos encontramos, señaló el dirigente.