Evita caer en engaños en el Buen Fin

Disfruta al máximo del Buen Fin y no te dejes engañar, a continuación podrás encontrar unos sencillos pero eficientes consejos para evitar caer en ofertas engañosas tanto en el comercio establecido como en línea.

El Buen Fin arranca de manera oficial el 18 de noviembre y concluye el 21 del mismo mes, antes que cualquier otra cosa, determina tu presupuesto y prioriza, es decir, revisa tus ingresos y egresos fijos, establece cuánto puedes gastar sin tener afectaciones económicas.

Después analiza si el producto es necesario o puede esperar, una vez que estés decidido, el siguiente paso es identificar los negocios participan en la fiesta de los descuentos, preguntar y buscar los letreros del Buen Fin te guiarán hacia las ofertas.

Un vez dentro del negocio virtual o establecido, recuerda no dejarte llevar por la publicidad; antes de comprar consulta el portal que han puesto a disposición de los consumidores el Gobierno Federal y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , en el que se podrá analizar el comportamiento en su precio del artículo que se desea adquirir, esta herramienta le mostrará al consumidor el precio de dicho artículo durante las últimas 4 semanas, para que sea más fácil identificar si en efecto el comercio está ofreciendo un descuento real.

La página es la siguiente: https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, la plataforma es muy sencilla de usar, y en cuanto se acceda a ella el portal le pedirá al usuario que introduzca datos que le permitan delimitar la zona en la que deberá hacer la búsqueda. No olvides conservar el ticket de compra o nota de remisión para atender posibles situaciones posteriores, como el cobro de garantía, reclamos, términos y condiciones .

En caso de detectar que el comercio o negocio esté ofreciendo un descuento falso o incurra en un abuso, se debe denunciar de la siguiente manera: a través del teléfono del consumidor, 5568 8722 y 800 468 87 22, o atreves del correo electrónico, denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

Es importante contar con los datos básicos del comercio, como dirección del establecimiento y situación que se denuncia, además de adjuntar la evidencia que se tenga. También se puede levantar la queja directamente en las oficinas de la Profeco.

Por último si realizarás pagos con tarjeta, no la pierdas de vista en ningún momento y mantenla apagada cuando no se use.

Verifica que el cobro digitado en la terminal es el correcto, ahora bien, si manejas efectivo, antes de salir del establecimiento verifica que tu cambio esté correcto, además de revisar que los billetes sean auténticos haciendo uso de los mecanismos de seguridad que poseen que son sensibles al tacto y la vista como las bandas de seguridad que cambian de color al ponerlos en contra luz, pero si está dentro de tus posibilidades usa un plumón para detectar billetes falsos.

Si llegas a tener quejas de alguna institución bancaria, la instancia competente es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conusef) y te puedes comunicar con ellos llamando al 777 314 1307.

Para las compras en línea la recomendación es corroborar que los datos de entrega, orden y monto a pagar son correctos, no olvides que las compras seguras se hacen en páginas que tienen la silueta de un candado en la parte superior izquierda de la dirección del sitio en el que te encuentres.

Con estos consejos estarás más que satisfecho con tus compras.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!