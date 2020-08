Estas son las promociones con las que el balneario El Almeal reabrió sus puertas

Luego de más de cuatro meses de permanecer cerrado derivado de la pandemia generada por el Covid-19 , el balneario ejidal El Almeal reabrió sus puertas al público en general esto como parte del regreso a la nueva normalidad.

Jesús Chávez Ramírez, presidente del ejido de Cuautla, informó que el balneario tiene la autorización de llenar hasta un 25 por ciento de su capacidad, sin embargo se acordó que máximo se permitirá el acceso a 250 personas, esto como una medida de protección.

En este mismo sentido habló sobre las medidas de prevención que en el balneario están aplicando que es la sanitización de personas y vehículos así como en baños y puntos comunes del balneario, también tratamiento especial al agua de las albercas.

“Estamos acatando las medidas de salud de los tres niveles de gobierno, hemos abierto pero de una manera responsable y antepusimos la salud de los bañistas, es importante reactivar la economía pero siempre pensando en la salud de los demás “.

El presidente del ejido de Cuautla señaló que derivado de todos estos meses que estuvieron cerrados registraron una pérdida de casi cuatro millones de pesos, por lo que el reabrir es algo indispensable para ellos.

Si bien reconoció que esta no es una de las mejores fechas para abrir un balneario, con la apertura del lugar la situación económica podrá comenzar a fluir en la región, pues no sólo es el balneario el beneficiado si no también otro tipo de comerciantes como vendedores de alimentos, artículos para bañistas, prestadores de servicios como hoteles, el sector turístico y hasta el gremio transportista.

Por promoción todos los niños estarán ingresando gratis al balneario y los adultos pagarán precio de niño que es de 50 pesos por persona.