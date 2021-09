Escuelas particulares sufren por la baja en la inscripción

Las escuelas particulares asentadas en la entidad se encuentran realizando una encuesta que mida el impacto que la pandemia trajo consigo en cuanto a la movilidad de estudiantes, mismos que pasaron del sector privado al público, destacó la presidenta de la Asociación de Instituciones y Escuelas Superiores Privadas del Estado de Morelos (AIESPEM), Itzel Carmona Gándara.





La empresaria del ramo educativo destacó que si bien la deserción escolar no fue el impacto mayor de la implementación de clases a distancia, sí la movilidad de estudiantes debido a que los padres de familia buscaron evitar gastar en este servicio o ahorrar, buscando incluso de entre las escuelas particulares la más económicas.





“En el tema de números es una gran incertidumbre, todavía no podemos hablar de números con certeza, los números oficiales los tiene la autoridad porque es a quien se le reportan, lo que sí distinguimos las escuelas particulares es no tanto como deserción sino para nosotros es movilidad estudiantil, que pudo haber sido de una escuela particular a otra, y también hubo de la escuela particular a la del estado”.

Este fenómeno tiene que ver con que los padres de familia prefirieron cambiar de escuela para que sus menores no truncaran su formación educativa, destacó Carmona Gándara, detallando que se está realizando un censo entre los más de mil planteles particulares para conocer de lleno cuántos optaron por esta situación.

En rueda de prensa virtual la presidenta de la federación anunció la realización del Primer Concurso Morelense de Soliloquios, en la cual están convocadas todas las y los estudiantes de secundaria tanto del sector público como del privado de manera gratuita.

“Mientras más jóvenes se inscriban mejor, no existe un límite de participantes, no hay un costo y hay una preparación previa que inicia el sábado 2 de octubre, no tiene costo pero sí hay premios, a todos se les reconocerá la participación, pero a los mejores se les dará un premio”.

En este concurso que busca incentivar la creatividad teatral para los jóvenes y a su vez que vean en este tipo de actividades la manera de librar el estrés.