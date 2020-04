Entregan pepino a familias vulnerables de la Barona

Ciudadanos y productores morelenses repartieron gratuitamente casi 10 toneladas de pepino en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca; Tomas Rojas Linares, a nombre de los ciudadanos, mencionó que resulta lamentable que las autoridades hagan llamados reiterados a quedase en casa, pero no hacen nada por atender las necesidades de hambre y si los ciudadanos no atienden los llamados es porque no tienen para comer, mientras los funcionarios se esconden y no dan la cara a los morelenses.

Para dicho evento fueron invitados por el ex diputado federal Matías Nazario Morales, para colaborar con cientos de familias que han sido confinadas pero que no han recibido ninguna ayuda, ya que lo que se busca es mitigar un poco el hambre de la gente en esta emergencia y apoyar en lo posible a la ciudadanía.

Destacaron que las personas hacen caso omiso a la indicación de quedarse en casa porque no tienen para comer y los funcionarios siempre se esconden, "Porque la verdad es que nos dicen que no salgan, pero el Gobierno estatal y menos el municipal llevan una pizca de alimento, especialmente el Gobierno municipal de Antonio Villalobos, que desde que comenzó la emergencia no ha movido un solo dedo para llevar alimento a la gente, se dedica a usar a Protección Civil y a su caravana para exigir que se queden en casa, pero no sabe si comemos o no y como no da la cara y se queda en casa, no se da cuenta que la gente tiene hambre", reclamó Tomas Rojas.

El grupo de ciudadanos y productores, al estar en contacto con la gente, tomaron las medidas adecuadas impuestas por las autoridades de Salud, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial. A pesar de la situación, entienden la necesidad de las familias, ya que algunos se han quedado sin trabajos o se han visto en la necesidad de cerrar sus negocios, lo que también ha generado una crisis económica en el estado.

Esta será la primera ocasión de varias en las que acudirán a diferentes colonias de la capital, aunque en esta ocasión fue pepino, la siguiente puede ser verdura o frutas y de esa manera la gente pueda tener algo al qué comer.

Además de la colonia Antonio Barona, también se tiene planeado estar en la parte sur, la zona poniente y el norte, en todos esos lugares se estarán repartiendo 10 toneladas para las familias y todo de manera gratuita, agregó Tomas Rojas.