Encarecen huevo y frijol

Durante esta temporada de contingencia sanitaria los precios de algunos productos de la canasta básica han tenido un aumento considerable, lo que ha provocado la molestia y preocupación en la población en general. Cabe destacar que los comerciantes aún con cuarentena por covid-19, esperan que las ventas puedan incrementar en los próximos días.

Las ventas en los mercados de la región se han visto afectadas, comerciantes señalaron que en estos días disminuyeron hasta en un 40 por ciento; sin embargo, en estos últimos días para algunos giros comerciales han incrementado un poco más.

No obstante, son algunos productos los que han incrementado su costo de manera considerable; el huevo es uno de los que más ha sorprendido a amas de casa, pues por kilo tiene precios de entre 45 y 50 pesos y a decir de algunas entrevistadas, la tapa de huevo en algunas tiendas la han llegado a encontrar hasta en 70 pesos.

Otro de los alimentos que también ha incrementado su valor es el frijol, éste se llega a encontrar entre los 50 y 60 pesos el kilo o maquila. El aguacate es uno de los frutos que más caro se encuentra, el kilo de este alimento tiene un precio estimado de 50 pesos.

Por otro lado, comerciantes afirman que ellos no cerrarán las puertas a la ciudadanía pues además de ser el sustento de cientos de familias, en los mercados están aplicando las medidas básicas de prevención como el uso de gel antibacteral, cubrebocas y la sana distancia.

De igual forma, esperan que las ventas puedan mejorar durante los días de Semana Santa; de acuerdo a su experiencia, en esos días tienen más posibilidades de vender alimentos como mariscos, frutas y verduras.

No sabemos cómo va a estar este año, en un año normal nosotros ya sabemos que hay días que se vende muy bien y hay días en los que no, pero con esto del coronavirus no sabemos qué esperar, comentó uno de los vendedores.