En Cuernavaca, dejaron de surtir a las farmacias

Reportan doctores particulares que no están ganando mayores recursos por contingencia sanitaria y en el caso de las farmacias, reportan la misma situación argumentando que proveedores ya no les surten cubrebocas, ni gel antibacterial, inclusive ni medicamentos como paracetamol, naproxeno, ni algunos antibióticos.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar que por el tema de Covid-19 y que los doctores pudieran incrementar sus ganancias por el aumento de consultas, así lo aseguró el doctor Guillermo R, quien dijo que para empezar se trató de un fin de semana largo que inició desde el viernes por consejo técnico en las escuelas, sigue atendiendo sus clientes habituales por tema de seguimiento de enfermedades crónicas degenerativas y uno que otro con resfriado, pero nada de que preocuparse.

Por su parte el doctor Luis Omar, de la zona oriente del estado, negó que sus consultas se hayan incrementado por este tema de salud, pero sí han aumentando las consultas vía mensaje de whatsapp para preguntar sobre los síntomas del Covid-19.

Ambos doctores señalaron que las pruebas de detección para este virus solo tiene acceso el Sector Salud y algunos hospitales privados y son muy caras, les han reportado precios por prueba desde los 12 hasta los 19 mil pesos.

Por su parte, Sergio Díaz, propietario de una farmacia, refirió que no hay aumento de ventas y denunció que las distribuidoras ya no les están vendiendo paracetamol, naproxeno, medicamentos de patente, algunos antibióticos y no les han dicho cuándo les van a surtir.

Dijo que la gente está llegando a la casa a comprar gel antibacterial, toallas, alcohol, pero a mayor demanda mayor escases de producto.

Solo el gel antibacterial y toallas desinfectantes se vendieron al 100 por ciento, pero del stock que ya contaban de tiempo, porque las distribuidoras ya no les surten.

Asimismo, señaló que las personas no están previniendo y no están comprando vitaminas.