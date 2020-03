En Cuernavaca, cierran dos sucursales bancarias

Hasta este miércoles, la mayoría de sucursales bancarias que operan en el estado se encontraban laborando normalmente, pero imponiendo a sus cuentahabientes las obligadas medidas de prevención para acceder a sus instalaciones, luego de que CitIbanamex anunció el cierre de 300 de sus oficinas en el país, pero aqui todas abrieron sus puertas y solo dos de la firma BBVA dejaron de laborar.

De manera extraoficial, ejecutivos de bancos como Banamex, Scotiabank y BBVA, al ser entrevistados indicaron que no podían dar mayor información, pero explicaron que en el caso de CitiBanamex, en Morelos no se tenía información de sucursales cerradas por la contingencia sanitaria por el covid-19, pero para mayor información remitieron al reportero a sus oficiales centrales en la calle de Motolinia, esquina con la avenida Morelos, en el centro de la ciudad, donde tampoco accedieron a dar información indicando que eso lo maneja su oficina de prensa a nivel central, pero que aqui en el estado no cuentan con oficina al respecto.

De igual forma, ejecutivos de Scotiabank indicaron que en la entidad todas sus sucursales están laborando y al igual que todas las demás sucursales bancarias, estos también están cumpliendo con las normas de prevención y sanidad.

En el caso de BBVA, luego de que a nivel nacional se informó que el ocho por ciento de sus dos mil 117 sucursales, unas 174 serían cerradas en el país por la contingencia sanitaria, en Cuernavaca se confirmó que las sucursales de avenida Cuauhtémoc, en la colonia Cantarranas y la de la avenida Domingo Diez, en la colonia Del empleado, si habían cerrado sus puertas.

Además en todas las instituciones bancarias que tienen abiertas sus puertas, están laborando con un mínimo de personal, al haber enviado a sus casas a quienes son los más vulnerables de contagio.