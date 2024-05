Empresas manufactureras pagarán multas por retrasos tras apagones

Los apagones que se vivieron a inicios de mayo generarán multas y penalizaciones a las empresas manufactureras por hasta cinco por ciento del costo final de producción, indicó Carlos Palencia, director del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

"Lo que no te dicen es que los apagones afectan la competitividad de las empresas. Tu cliente final te puede penalizar si no entregas a tiempo un producto que se vio afectado por la falta de energía, y eso no solo va a repercutir en las exportaciones mexicanas, sino también en el precio final del consumidor", afirmó a El Sol de México.

De acuerdo con el organismo que representa a seis mil 500 empresas manufactureras exportadoras en México, nacionales e internacionales, cada hora sin electricidad genera pérdidas en la industria de 200 millones de dólares.

El directivo explicó que cuando se presentan cortes de electricidad como los del 7 y 9 de mayo, las máquinas utilizadas en industrias como la de fundición de metales y la de autopartes pueden sufrir averías, ya que trabajan en ciclos de 24 horas, por lo que una falla en energía puede afectar tanto la producción como el tiempo que se acordó la entrega de la mercancía.

"Cuando suceden los cortes de golpe no es solo que las máquinas se queden sin energía, sino que también pueden ocurrir daños en máquinas que valen millones de dólares, y luego se le suma el tiempo en que se deben de reconfigurar, que puede tardar hasta un día", señaló Palencia.

El directivo pidió al gobierno federal mejorar la comunicación con la iniciativa privada para que se den avisos de los cortes para que las empresas puedan prepararse para los apagones.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cortes de energía afectaron a 2.5 millones de usuarios, los cuales se debieron al incremento en la demanda ante un alza promedio de 1.4 grados centígrados en la temperatura nacional, el mantenimiento programado de algunos equipos, la sequía que ha provocado la baja en la producción de generación hidráulica, así como fallas en centrales eléctricas.

Index advirtió que situaciones como los apagones hacen que la industria manufacturera exportadora esté en riesgo de perder nueva Inversión Extranjera Directa (IED), ante el escenario que se promete con el nearshoring.

El directivo de Index hizo un llamado al gobierno federal para dar mantenimiento a las redes de transmisiones, distribución y subestaciones eléctricas, además de aumentar el consumo eléctrico de 500 a dos mil kilowatts.

El representante de Index solicitó un abasto aislado para las empresas para garantizar sus operaciones.

"Si no tenemos energía cómo vamos a tener nuevas inversiones. Estamos trabajando con el gobierno federal invitándolos a que, además de adecuar mejor la infraestructura actual, utilicemos otro tipo de energía, energía eólica, energía solar", agregó.

Para este año, Index espera que se inviertan unos nueve mil millones de dólares del extranjero en la industria manufacturera de exportación de México. Estos inversionistas provendrán principalmente de Asia y del Medio Oriente, según dijo Humberto Martínez, presidente de Index.