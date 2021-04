Empresarios piden a las autoridades cesar el hostigamiento a los negocios

El representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Sánchez Purón, señaló que entienden que no pueden trabajar al margen de la ley, sino dentro del marco legal, sin embargo señalaron que hay situaciones que se presentan en negocios y empresas establecidas que pueden ser de criterio, pero sancionan y clausuran con multas que puede llegar hasta los 15 mil pesos, provocando el cierre definitivo de los negocios.

Asimismo, el empresario calificó de "acoso" estas acciones por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca a consecuencia de haber reformado su Ley Orgánica y haber concentrado las atribuciones de Protección Civil, Salud y Licencias en la Secretaría de Gobierno Municipal a cargo de Erick Santiago Romero Benítez.

"A las autoridades se les olvida que las cámaras empresariales por ley son órganos de consulta y por ello, en casos como éste, de modificar una ley que los atañe directamente, debieron ser consultados y al no haberse hecho se puede solicitar el amparo de la Justicia Federal, se requiere en estos momentos de crisis sanitaria y económica por la pandemia, de un gobierno cercano al sector privado y que no se convierta en un factor más de presión y acoso, que provocan el cierre de comercios y la pérdida de empleos", expuso el representante del Consejo Coordinador Empresarial.

Sánchez Purón señaló que no hay sensibilidad de la autoridad municipal por la situación que estamos padeciendo provocada por la pandemia, recalcó, y citó el caso de la clausura del restaurante La Chilanguita de Plaza Averanda, que en días pasados se incendió y fue clausurada, pues explicó que en estos momentos muchas empresas y negocios no tienen para invertir en ciertas medidas o accesorios de seguridad y esas son las consecuencias, pero aclaro "no todos estamos en las mismas circunstancias para que por cualquier cosa, nos clausuren".

El presidente del CCE, declaró que ante este acoso de las autoridades municipales, buscarán dialogar con ellas en busca de acuerdos, pues reiteró que son los más empeñados en cumplir con la ley y todas las normas sanitarias, pero también se debe tener apoyo de las autoridades, pues si no hay comercios ni empresas establecidos, no habrá recursos para la operación de los Ayuntamientos, además de que expuso que no es equitativo que mientras a quienes tributan y aportan para el desarrollo común, se les acosa, y a los informales se les deja que hagan lo que quieran, sin olvidar los bares que no cumplen con los protocolos sanitarios y nadie los molesta.