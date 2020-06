Empresarios demandan asesoría del Gobierno

Imelda Rocio Román Bravo, representante del Grupo Promotor de la Cámara Nacional de Productores de Eventos, recalcó que lo que necesitan del Gobierno no es un apoyo económico sino el acompañamiento para entrar a ese proceso de desarrollo económico. Agregó que este es un sector importante con más de 700 agremiados y miles de empleos que se generan y que las autoridades, al parecer, no entienden y no han querido apoyar.

Por ello señaló, "esto yo ya se los hice saber a las autoridades de Desarrollo Económico y Laboral, a Turismo y Cultura, también me he reunido con asesores del Gobernador, pero creo que no me han entendido cuál es la idea, definitivamente no es cuestión de dinero, esto es cuestión de amor a nuestro estado, es entender los procesos que tenemos que desarrollar y llevarlos a cabo, no se necesita dinero".

Agregó que a consecuencia de la contingencia sanitaria y los protocolos impuestos por las autoridades, perdieron entre 50 y 70 por ciento de los eventos que ya tenían contratados, estimando que esto, en facturación, significa entre un 75 y 80 por ciento, sin atreverse a estimar por el momento el monto económico de las perdidas, pues dejaron de trabajar en marzo cuando estaban entrando a lo que es la temporada alta, la cual termina en junio. Estos eventos se tuvieron que posponer para el principio de junio y julio, pero se han vuelto a posponer para agosto-septiembre en medio de la incertidumbre.

Agregó que hay incertidumbre en que se puedan realizar dichos eventos y los precios de los paquetes ya contratados pueden variar conforme lo marque el mercado.

"Sabemos que vamos a tener que hacer unas producciones mucho más espectaculares, dar un servicio de mucho mayor calidad en cuanto a salud, sanitización y económicos, y también van a ser eventos de menos horas, eso significa que vamos a tener que bajar nuestros costos pero sí subir la calidad de nuestros servicios, eses es el panorama que yo estoy observando en este momento".

Piden comerciantes una banca de desarrollo

Por otro lado, ante el reclamo del comercio establecido y ambulante, pequeños y medianos comerciantes dijeron tampoco buscar que les regalen dinero sino crear una banca de desarrollo que cumpla con la función de financiarlos de una manera justa y con un carácter social, así lo dijo Eduardo Peimbert Ortiz de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

Cabe recordar que locatarios de las plazas Lido y Degollado, y de las calles aledañas como Tepetates, en el Centro Histórico de la capital, realizaron protestas con bloqueos en la calle No Reelección para solicitar a las autoridades de los tres niveles que les permitan regresar a la apertura de sus negocios, en virtud de que en dos meses prácticamente están a punto de la quiebra.

Por eso, Peimbert destacó que desde el inicio de la contingencia hicieron una propuesta a la autoridad en materia económica, pero no ha sido antendida.

Eduardo Peimbert destacó que lo que no desea el comercio establecido que paga impuestos, es caer en usureros que, aunque están reconocidos por la Secretaría de Hacienda, pero manejan la usura “y se valen de las necesidades y de escenarios como estos para cobrar altos intereses y al primer incumplimiento embargar a los negocios. Por eso hace falta esa banca de desarrollo que garantice la buena salida de la crisis económica en que se encuentran los ciudadanos de todos los sectores en el país”.





Con información de Israel Mariano