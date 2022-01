Empresarios confían que sea temporal el periodo de semáforo amarillo

Confían que sea temporal el cambio del semáforo amarillo, el presidente de la Asociación de Grupos de Empresarios del Sur del estado (AGES) Rene Salgado Rodríguez, advierte que no se debe bajar la guardia y mantener los protocolos sanitarios y los filtros para controlar del acceso de las personas con algún síntoma, ya que no están preparados para un nuevo confinamiento y cierre de negocios.

El también empresario de la industria restaurantera, reconoció que con el cambio a semáforo amarillo, empresarios y prestadores de servicios tienen que retomar los protocolos y medidas sanitarias para evitar más contagios de las nuevas cepas de la pandemia del Covid-19, y no debe bajarse la guardia como ha ocurrido constantemente.

“ya lo vivimos y prácticamente ya es una rutina tener que llevar a cabo los protocolos, son los mismos, tomar la temperatura, desinfectar constantemente las manos, el uso obligatorio del cubrebocas y de esto no se debe bajar la guardia” dijo al reconocer que este repunte de los contagios, son consecuencia a las actividades de las últimas semanas, y para contener la propagación se debe tener más precauciones y ser más específicos con los lugares de trabajo detectar las personas que vengan con algún síntoma, de gripa, tos, dolor de garganta, se recomienda que se vayan hacer las pruebas, porque si salen positivo se tiene que aislar y llevar un tratamiento médico.

Reconoció que al cierre de los años 2021, fue muy bueno, hubo mucha fluencia, sobre todo de la gente ya vacunada se daba la tarea de visitar lugares, y por eso no se debe bajar la guardia. “Esto nos va a llevar dos o tres años más, esperamos que sea pronto con la vacuna”.

Por lo pronto este fin de semana bajo la afluencia de visitantes y consumidores en un 70%, sigue llegando gente de fuera, gente que se viene a pasar los fines de semana a esta zona y llega a consumir, y eso es bueno siempre y cuando se cumpla con los protocolos sanitarios ya que los empresarios y prestadores de servicios no aguantan otro periodo de cierres.

“Ya vivimos la experiencia de los cierres y esperamos que no se vuelva a dar, si se llega a dar, se tienen que implementar muchas cosas que ya se habían quitado y seguir con los protocolos de seguridad porque esto va junto con todas las medidas para evitar los contagios” y es que se tendría que trabajar en la venta de comidas para llevar y en algunos lugares eso implicar recorte o suspensión de gran parte de la plantilla de trabajadores, baja la producción de las empresas.

Reconoció que de los 36 restauranteros que se tienen de un grupo, algunos cerraron por que no podían soportar el pago de renta y la nómina, y algunos como “santa gula” ya no abrieron, pero hay otras empresas como escuelas o universidades privadas que lo están resintiendo: “y es que no es solo la lucha contra el Coronavirus, sino el trabajar por el conservar los empleos e ir contra corriente con los gastos y a eso sumarle el problema de la inseguridad”.





