[Emprende y Emplea] Evitar contagios, una responsabilidad ética

Los protocolos sanitarios en los centros de trabajo son muy importantes para mantener una relación sana entre los trabajadores y los empleadores, así lo advierten los especialistas en derecho laboral.

Lo anterior debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19; por ello, recomiendan, es importante tomar medidas preventivas a fin de actuar con ética y responsabilidad.

En una colaboración para OCM Mundial, José Mario de la Garza, socio director del Bufete de la Garza considera que las relaciones entre patrones y empleados se han visto afectadas por la pandemia, por eso es necesario entender y comprender los distintos casos que podrían suscitarse en los tribunales.

Nosotros estamos viendo que podría haber otro tipo de litigios entre los trabajadores y los patrones, por una parte hemos visto con preocupación el que en algunos centros de trabajo los obreros o la clase trabajadora pudiera contagiarse del Covid, y pudiera comprometer su salud o en algunos casos hasta su propia vida

Señaló que este tipo de situaciones podrían derivar en situaciones extremas que podrían terminar en denuncias penales y demandas civiles por daños y perjuicio por daño moral o punitivo, en donde los familiares de los trabajadores, o el propio trabajador, reclame que la empresa no tomó las medidas sanitarias adecuadas.

Que no hubo la sana distancia, que no se les proporcionaron los elementos necesarios para no contagiarse. Entonces también estamos viendo que habrá casos en los que se presenten estas demandas que pueden tener cuantías muy importantes, muy sobresalientes

En defensa, consideró que los patrones tendrán que demostrar cómo implementaron sus protocolos, de qué forma cuidaron a sus trabajadores, de qué forma verificaron que no existieran puntos de contagio.

Es importante pues tomar una actitud preventiva, analizar estas posibles causas, ver qué tipo de pruebas puedes tener, ver cómo te puedes proteger, pero también creo que debemos de actuar con ética y con responsabilidad de cuidar a los trabajadores y debemos de buscar que efectivamente se continúe con la actividad de la empresa, pero manteniendo siempre la filosofía de protección, la filosofía en donde todos tenemos que cuidarnos

Finalmente, señaló que las empresas saldrán adelante en la medida en que asuman este tipo de actitud siempre con responsabilidad junto con sus empleados.





PREVENCIÓN

Estas son algunas medidas básicas para un entorno laboral seguro, con base en la información del Gobierno de México.

Conformar un comité de seguridad sanitaria

Identificar factores de riesgo

Elaborar un protocolo sanitario / Reglas con base en lineamientos oficiales

Facilitar el teletrabajo; ajustar horarios

Aplicar programas de capacitación al personal sobre prevención y promoción de la salud

Proporcionar equipos de protección, así como enseres de limpieza

Finanzas [EMPRENDE Y EMPLEA] Negocios deberán invertir en la “nueva normalidad” Local [Emprende y Emplea] Conciliación, la clave: ¿Cómo evitar demandas laborales?