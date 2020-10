[Emprende y Emplea] De optometristas a impulsores de comida saludable

La pandemia por el coronavirus Covid-19 no solo ha dejado a miles de fallecidos, sino que también trajo consigo una crisis económica, que provocó que muchas personas se quedran sin empleo.

Pero mientras unos ven problemas otros ven oportunidades, y la mejor forma de salir adelante después de haber perdido un empleo es emprendiendo. Por supuesto, emprender implica tomar decisiones, a veces fáciles, otras un tanto difíciles, pero lo importante es no darse por vencidos.

Dicen que emprender es la capacidad de concebir e incubar en la mente ideas creadoras, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo. En realidad, el que emprende debe de tener valor, confianza y sobre todo muchas ganas de hacer algo nuevo, de arriesgarse y de tomar decisiones importantes.

Cortesía | La Casa del Waffle

¿Cómo se puede emprender en una época en donde existe una pandemia y la economía no es la mejor?

De acuerdo con la revista Forbes México, durante esta crisis sanitaria se hizo común ver a gente que ocupa sus cocheras para vender diversos productos, principalmente comida preparada, botanas, frutas, verduras y hasta productos del mar.

Esto debido a que en México, el 46 por ciento de la población vio disminuidos sus ingresos a causa de la crisis sanitaria, "por lo tanto, el emprendimiento suele ser la llave para un ingreso adicional o bien, sustituir la percepción principal que se perdió".

Tal es el caso de María Christina Herrera Hernández, emprendedora cuautlense que desde hace seis meses lanzó su concepto de postres estilo vegano y keto: "La Casa del Waffle", que actualmente opera con éxito a través del internet.

Su inicio no fue fácil. La pandemia la obligó a cambiar de giro, ya que la intención inicial era abrir una óptica.

"Mi esposo y yo somos optometristas y nuestra intención era abrir un negocio relacionado a lo que estudiamos, pero por la pandemia nos fue imposible pues la gente no estaba en ese momento interesada. No obstante, no nos dimos por vencidos y nos fuimos por la segunda opción".

Christina Herrera narra que, con su esposo, invirtió para comprar herramientas, equipo de cocina, así como alimento y ambos decidieron hacer postres saludables, sin azúcar y de estilo vegano y keto.

Al inicio fue complicado, pues mucha gente no gusta de estos alimentos, sin embargo, con apoyo de los grupos de venta de las redes sociales empezaron a ser conocidos.

"Decidimos emprender un negocio de postres saludables, no sólo para ganar dinero -aunque fue el primer motivo pues teníamos cuentas que pagar- sino también para ayudar a las personas con algunas enfermedad, crónicas principalmente, ya que nuestros productos no tienen azúcar, y son orgánicos".

A seis meses de haber emprendido, Christina Herrera, junto a su esposo, asegura que sí se puede iniciar un negocio no importando la situación.

¿Qué sabes hacer?

Si lo quieres es emprender un negocio con poco dinero, estas son algunas opciones con base en tus conocimientos previos:





Tutor, para dar clases particulares a domicilio.

Estilista

Traductor

Fotógrafo

Social media manager

Venta de comida saludable

Entrenador profesional

Masaje a domicilio

Comercio electrónica

Productos y servicios para mascotas





La idea es que tú creas en tu proyecto que seas tú fan número uno y que creas que sí va a funcionar, y pase lo que pase nunca te rindas

