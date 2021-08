El sazón del mar llegó a Ocotepec

Si bien por varios meses, Marisquería La Huasteca padeció la falta de clientes y hasta la clausura de su negocio, para mitigar el impacto negativo que ha traído la pandemia de Covid-19 echó mano del servicio a domicilio y otras herramientas tecnológicas para comercializar sus platillos con un sazón que ha enamorado a Morelos.

El giro restaurantero es uno de los más afectados por la llegada del Covid-19 y las medidas sanitarias. Con fecha a marzo de 2021, aproximadamente 31 mil que existen en la zona metropolitana, un 30 por ciento, es decir poco más de nueve mil, cerraron sus puertas definitivamente por la emergencia sanitaria; sin embargo, marisquería La Huasteca no fue uno de ellos y con trabajo y perseverancia ha salido adelante.

Desde hace 40 años, la señora Carmen Apolonio se ha dedicado al comercio en diferentes giros, pero hace 16 años se especializó en la comida, principalmente la elaboración de mariscos, “siempre me gustó cocinar y Dios me dijo ‘vas a vender mariscos’ y aquí ando”, señaló.

Marisquería La Huasteca nació por una necesidad tras mudarse a Cuernavaca, en la búsqueda por ingresos la comerciante tuvo la oportunidad de poner su propio negocio aunque comenzó elaborando los alimentos dentro de un camión, lo que llamó la atención de las personas, quienes se interesaron en probar su comida con este nuevo método de comercio, que en su momento no era tan habitual y hoy se ha convertido ya en toda una gama de ventas, los food trucks.

“Se veía muy gracioso, a la gente le llamaba la atención porque yo guisaba adentro del carro y ahí empezamos, después hicimos una cocina de madera. A la gente le ha gustado el sazón y es lo que busca, no ha buscado lujos sino el sazón del marisco”, expresó la comerciante.

Marisquería La Huasteca se ubica en la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán, en el poblado de Ocotepec, antes de llegar a Tres Cruces; el local es bastante llamativo, ya que a pesar de estar en una colinita y atrás de grandes árboles, el restaurante llama la atención por su diseño que te transporta a la costa en Morelos pero con un ambiente fresco.

En tostadas, filetes, empanadas, ensaladas o a la plancha, son las presentaciones en las que se ofrece el fresco producto para deleite de los comensales.

En estos 16 años, Marisquería La Huasteca ha mantenido ventas “normales” para un negocio de comida, a veces bajas pero otras muy altas; no obstante, la pandemia les afectó de manera significativa al mantenerse las calles vacías por las medidas de aislamiento obligatorio, por ende, los clientes no llegaban de forma regular; además de que Carmen Apolonio tuvo que enfrentar una segunda problemática, la clausura, en dos ocasiones, de su restaurante.

La señora Carmen comenzó elaborando los alimentos dentro de un camión, lo que llamó la atención de las personas / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

El año pasado, al mantenerse en color rojo Morelos, la marisquería cerró un mes justo cuando inició la emergencia sanitaria y en el periodo de mayor aislamiento social, pero volvieron a abrir aunque las ventas no fueron muy buenas, había ocasiones en las que ni un comensal se paraba en el restaurante.

Para mantener a sus clientes y consolidar nuevos, se vieron obligados a adaptarse a las nuevas formas de comercialización para seguir vendiendo mariscos y pescado, como fue el servicio a domicilio y por redes sociales, los cuales les ayudaron bastante, fue un respiro en este momento tan crítico.

Las redes sociales son manejadas por los hijos de la señora Carmen, quienes ayudaron a mantener a flote el restaurante puesto que en los meses que las y los cuernavecenses se mantuvieron en casa llevaban hasta sus hogares los platillos de la marisquería en coche. Transitaban por las calles de Cuernavaca en busca de clientes, ofreciendo pescados y mariscos frescos, a costo accesible y con sazón único y de primera calidad.

“Esto ayudo a medio cubrir los gastos y fue una manera de salir adelante. No nos fue tan bien pero el peso que caía era bueno. Lo hicieron por cuatro meses el año pasado”, refirió la señora Carmen.

A pregunta expresa de cómo lograron mantenerse en un momento de crisis, tanto en materia de salud como económico, la comerciante consideró que fue aguantando y con fe, “esperando a que cayera algún cliente porque teníamos necesidad de trabajar y nunca pensé en cerrar definitivamente mi negocio”.

Si bien Marisquería La Huasteca no tuvo problemas para conseguir sus insumos, como le ocurrió a otros giros comerciales, sí padecieron la clausura del mismo en dos ocasiones, esto en base a que la emergencia sanitaria “los agarro en curva” y no contaban con todas las medidas sanitarias requeridas para mantenerse abiertos en medio de un crisis de salud.

“Fueron como dos veces pero tenía que pagar la multa porque sino no me dejaban abrir aunque la multa fue algo alta. La pandemia nos agarró en curva porque no teníamos nada ni letreros ni nada, pero como siempre estamos acostumbrados a que tenemos mucha gente y encontraban que el negocio estaba lleno y venían y me cerraban. Ahorita ya sabemos que es lo que no se debe hacer, ya tenemos más práctica en eso”, aseguró.

En tostadas, filetes, empanadas, ensaladas o a la plancha, son las presentaciones en las que se ofrece marisco fresco / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Según el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2017 de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), fueron dos millones 154 mil 855 toneladas de pescado de peso vivo el total de la producción de mariscos a nivel nacional.

De esto, el 69.1 por ciento fue destinado para consumo humano directo que se refiere al conjunto de especies pesqueras en diversas presentaciones que se destinan exclusivamente a la alimentación humana. Mientras que el 30.4 por ciento fue para consumo humano indirecto, que son las especies que se destinan para elaborar harina de pescado.

Al permanecer Morelos dos meses en semáforo verde y aunque hace unas semanas pasó a color amarillo, las ventas han comenzado a mejorar, los comensales se han hecho presentes en la marisquería, lo que a su vez genera mayores ventas, en especial porque los clientes prefieren disfrutar la comida en el mismo restaurante que en sus casas, ya que pueden acompañar los platillos con una cerveza o cualquiera otra bebida fría a la mano.

“La pandemia nos hizo aprender muchas cosas, nos enseñó a tener más distancia, a utilizar el alcohol en gel que no se tenía y usar siempre el cubrebocas, sí aprendimos”, concluyó la dueña de Marisquería La Huasteca.

Marisquería La Huasteca se sitúa en la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán en el poblado de Ocotepec, antes de llegar a Tres Cruces, en un horario de 10:00 a 18:00 horas de lunes a domingo, los miércoles descansan. Se encuentran en redes sociales como Marisquería La Huasteca.