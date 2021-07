El precio del pollo aumenta; 80 pesos el kilo de pechuga

El precio del pollo sigue a la alza, así lo reportan locatarios del mercado Adolfo López Mateos (ALM) de Cuernavaca; el precio del huevo se mantiene en 50 pesos la tapa.

En las últimas semanas, las personas notan el aumento en los precios no sólo en el pan, tortillas, en el gas LP, sino también en otros productos de la canasta básica como en la carne de pollo.

Reyes Benítez Salgado tiene siete meses que abrió su local de venta de pollo en el mercado, y señala que desde hace 15 días aumentaron, otra vez, los precios por parte de los proveedores.

El kilo de pechuga está en 80 pesos, cuando hace 15 días estaba en 75 pesos; la pierna en 50 pesos, cuando la semana pasada estaba en 45 pesos el kilogramo.

Este incremento en los precios ocasiona que bajen las ventas, entre un 10 y 15 por ciento.

Si bien la gente no ha dejado de acudir a comprar, ahora consumen menos. A decir de los comerciantes, los proveedores no les dan una razón del incremento, sólo les dicen que subió el precio y no les queda más que comprarlo para surtir sus establecimientos de venta de pollo.

El kilogramo de pata y molleja está en 30 pesos en unos locales y en otros en 25.

El pasado mes de mayo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaba que la carne de res, pollo y gasolina se ven afectados por los precios globales del petróleo y granos, como el maíz.

Mientras que la tapa de huevo desde hace aproximadamente tres meses se ha mantenido en 50 pesos; sin embargo, solo algunos locales este fin de semana la subieron a 55 pesos.

La caja con 18 huevos está en 32 pesos, media tapa (16 piezas) en 25 pesos el kilo por caja en 23 pesos.

Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca