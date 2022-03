[Juntos Crecemos] "El Jardín Mágico", artesanías para el alma

En el corazón de Cuernavaca existe un espacio que te transporta a un lugar mágico donde la naturaleza es respetada y donde los seres elementales están presentes y puedes acceder a ellos fácilmente, conociendo su historia, importancia y aportación a través de las artesanías.

En calle Juan Ruiz de Alarcón las hadas, elfos, sirenas, gnomos y brujas espolvorean su magia en diferentes amuletos y artesanías que crea con sus propias manos Tere Elton, quien además de ser artesana, es marionetista, animadora, narradora oral (cuenta cuentos) y preservadora de mariposas, este útlimo fue el impulso para crear El Jardín Mágico.

“Para poder ver lo invisible debes creer en lo imposible y así lograrás lo increíble”, con esta frase Tere Elton da la bienvenida cada fin de semana a cientos de visitantes que se hacen presentes en el Callejón del Arte para disfrutar de un día en familia y comprar una artesanía 100 por ciento morelense como las que ofrece la artesana, hechas a base de hojas, ramas, cortezas, entre otros productos que consigue de la misma naturaleza.

Desde hace más de 35 años, María Teresa Elton, mejor conocida como Tere Elton, se dedica a las artesanías elaborando cada utensilio que requiere para desarrollar su trabajo, como ejemplo sus propias marionetas, oficio en el que se desarrolló por 25 años; pero fue su amor por las mariposas que la llevaron a este mundo, a El Jardín Mágico, mediante el cual además trabaja los seres elementales que son hadas, duendes y gnomos.

“Observar a la mariposa me lleva a este mundo, al conocimiento de este mundo, a trabajar por la naturaleza, a crear por la naturaleza y a ser por la naturaleza”, aseveró la artesana morelense.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca, explicó que desde hace seis años, en el Callejón del Arte, vende productos para el alma, metafóricamente se les puede considerar sanadores, que tienen como propósito fundamental no sólo generarle ganancias propias sino obtener recursos suficientes para crear el Santuario de la Mariposa Morfo Blanca Alas de Ángel, endémica del estado.

Contar con un santuario o mariposario no es una tarea sencilla pero la perseverancia de Tere Elton ha sido más fuerte, buscando el apoyo de los autoridades municipales, puesto que su idea es convertir el Parque Tlaltenango en un hábitat natural para las mariposas en la propia capital de Morelos, lo que a su vez, exclamó, genera una mayor derrama económica debido a que los turistas no tendrán que viajar hasta Michoacán, pueden quedarse en Morelos para disfrutar y presenciar este espectáculo natural.

Tere Elton lleva ocho años dedicándose a la preservación de mariposas, es decir, a su protección y liberación, por eso cada ocho días en el Callejón del Arte se lleva a cabo una liberación de mariposas donde la ciudadanía en general está invitada y se busca, a la par, concientizarlos sobre su importancia, cuidado y preservación.

“Las mariposas son bioindicadoras de los ambientes, es polinizadora, gracias a los mariposas existen los paneles solares, las pantallas de los celulares, de la televisión. Si disminuye la fauna de la mariposa es porque ha disminuido la flora. Una mariposa existe si existe una planta entonces al haber disminución de plantas, hay disminución de mariposas pero de que se puede se puede lograr su preservación”, afirmó.

Además de la preservación de mariposas, Tere Elton le ha dado un giro distinto a sus artesanías, ya que elabora animales miniatura, los vende y lo recaudado va directamente para apoyar a perritos en situación de calle o accidentados, esto lo efectúa a través de la campaña “Mascotas con causa” diseñando a tu mascota en miniatura para que lo lleves contigo a todos lados.

Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Consumidores buscaron productos del alma en medio de la Covid-19

Durante más de un año el famoso Callejón del Arte en el primer cuadro de Cuernavaca cerró en su totalidad a raíz de la pandemia de Covid-19, pero Tere Elton tuvo la oportunidad de mover El Jardín Mágico a su propio local, aquí, -como ella lo mencionó-, tuvo la suerte de que económicamente le fuera muy bien.

El mantener buenas ventas lo atribuyó justamente a las mariposas porque si a lo mejor no tenían la intención, -en primera instancia-, de comprar alguna artesanía o amuleto, la población buscaba algo que los hiciera sentir mejor, en especial en medio de una emergencia sanitaria que aisló y evitó el contacto social.

“Hay una necesidad del ser humano de sentirse bien y esta pandemia ha traído el no sentirse bien a mucha gente. Estas cosas son del alma, son seres del alma entonces la gente me busca, se sienten apapachados. Todo es metafóricamente, no se si existen pero lo que sí existe es tu amor hacia, entregar hacia otros, entonces la gente me buscaba con la necesidad de que algo material pudiera sanarlos”, expresó.

Pese a que las ganancias en su local eran buenas, no se comparaban en nada a estar en el Callejón del Arte, donde a partir de noviembre de 2021 pudo volver a instalar su negocio que llama la atención de manera instantánea, al estar adornado con artesanías mágicas, desde casas para hadas, duendes y gnomos; collares con polvo de hadas, atrapasueños, aretes, dijes, obsidiana y pensamientos del bosque que son pequeños pergaminos que traen consigo frases de apoyo, consuelo y hasta empoderamiento.

A finales del año pasado, en el Callejón del Arte se han podido observar a visitantes no sólo nacionales sino también extranjeros en busca de productos mexicanos y claro, morelenses, lo que ha generado buenas ventas, iniciando este 2022 “mejor que nunca”, por lo menos El Jardín Mágico.

Tere Elton puntualizó que la contingencia sanitaria le dio la oportunidad de seguirse preparando en cuanto a la relación del ser, a fortalecer su aprendizaje y desde un punto de vista comercial se ha percatado que la ciudadanía visita el Callejón del Arte ahora en familia, antes lo hacían de forma individual, solos pero hoy toda la familia camina juntos.

El Jardín Mágico ofrece artesanías y amuletos hechos a base de hojas, ramas, cortezas, entre otros productos que da la misma naturaleza, pero también productos que pueden reutilizarse como tapas, botellas que Tere Elton transforma en arte, “no hay que comprar para trabajar”.

El próximo 20 de marzo, en el marco del equinoccio de primavera El Jardín Mágico hará una liberación masiva de mariposas y regalará placas a perritos en situación de calle.

En calle Juan Ruiz de Alarcón, frente a Catedral de Cuernavaca, se ubica todos los fines de semana de 10:00 a 18:00 horas el Callejón del Arte. El Jardín Mágico cuenta con redes sociales bajo el mismo nombre.

Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter