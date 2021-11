El Buen Fin sólo se ofrece en 69 comercios de Cuautla

A pesar de que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) es quién encabeza la organización del programa Buen Fin, en Cuautla y la región oriente solo el 25 por ciento de los negocios adheridos a ella están participando.

De acuerdo con la presidente camaral del municipio, Guadalupe Vázquez Centeno, se cuentan con un padrón 278 negocios afiliados a la Canaco, de ellos alrededor de 69 son los únicos que participan en este programa que tendrá una duración de una semana.

Vázquez Centeno informó que gran parte de los agremiados a la Canaco son tiendas de abarrotes, así como negocios en pequeño, por lo que decidieron no participar en este programa.

"Hablamos de un 25 por ciento de total de nuestros agremiados que no están participando, aunque en los últimos entre ocho y 10 negocios solicitaron sumarse".

De los poco más de 200 negocios que no decidieron participar, se debió principalmente que enfrentan desventajas frente a las cadenas comerciales más grandes.

"No podemos competir con las grandes tiendas, nuestros descuentos nos son tan altos, y de hacerlo reducimos los márgenes de ganancia, nosotros perdernos en lugar de ganar", dijo Gustavo López, dueño de una empresa de video vigilancia.

Cabe recordar que El Buen Fin nació de la intención de impulsar la economía a través del consumo de los mexicanos, pero el sumarse a este tipo de iniciativas puede traer múltiples desventajas para empresas y negocios, por ejemplo, la presión por hacer descuentos, impacto en los márgenes de ganancia, entre otros, de acuerdo a especialistas.

"Para participar en este programa tienes que invertir en publicidad, en comprar más producto y demás, al final ese producto que podríamos darlo con descuento después lo venderemos al precio real, preferimos mejor no arriesgarnos".

No obstante, también entiende que no participar en Buen Fin podría afectarlos, sobre todo por la competencia que hay, "pero al final la gente prefiere irse a las grandes tiendas, y a nosotros casi no nos visitan estos días".

Sin embargo, aún cuando la Canaco es quien debe de impulsar su participación, más de la mitad de los negocios adheridos decidieron no hacerlo, no obstante, comerciantes tienes esperanzas que dado el flujo de dinero que hay en estos días, así como la movilidad urbana puedan registrar altas ventas, reactivando así la economía local.

Tan solo en el primer y segundo día del Buen Fin, la gente decidió aprovechar las ofertas para comprar pantallas, celulares, línea blanca, ropa y zapatos, al señalar que aunque no hay muchos descuentos, la promoción a "meses sin intereses" resulta atractiva para ellos.





Local

➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

La diputada Andrea Gordillo acompañó esta semana el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja en el Congreso del Estado. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Prestadores de servicios tienen lista las ofertas y promociones para el Buen Fin que se realiza del 10 al 16 de noviembre. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Con el regreso al semáforo verde en Morelos, familias enteras, y hasta mascotas, volvieron a la Plaza de Armas de Cuernavaca. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Turistas de Costa Rica llegaron este pasado fin de semana largo para disfrutar los atractivos del primer cuadro de Cuernavaca. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca La comida prehispánica de Tepoztlán deleita a miles de visitantes nacionales y extranjeros. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Un doble homicidio se registró el jueves 4 de noviembre en el primer cuadro de Cuernavaca. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, el 80.4 de los encuestados siente temor ante la inseguridad en la capital. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca A pesar del Día de Muertos, comerciantes del mercado reportaron que las ventas de flores bajaron hasta en un 60 por ciento. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Los chinelos no faltaron en las tradiciones de Día de Muertos. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca La Plaza de Armas de Cuernavaca recobró su esplendor y colorido con las celebraciones de Día de Muertos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca El Día de Muertos fue una oportunidad también para productores que en esta ocasión tuvieron más oportunidad de ofrecer sus productos en las inmediaciones de los camposantos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Con el fin de atraer al turismo y promover las tradiciones, las autoridades del municipio de Ayala colocaron una nueva ofrenda monumental en la plaza principal. / Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuernavaca Sin importar los fuertes rayos del sol, este 2 de noviembre mucha gente acudió a los panteones a dejar flores y velas a sus familiares fallecidos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca El panteón comunal "La Asunción" del poblado de Santa María Ahuacatitlán recibió a gran número de familias que acudieron a visitar las tumbas de sus difuntos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En Tepoztlán, así lució el panteón municipal en las pasadas festividades de Día de Muertos. /Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Familiares y amigos del señor Andrés Millán 'El Pulpo' lo esperaron con una gran ofrenda. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca En Tepoztlán, un perrito fue captado muy acorde con las festividades de Día de Muertos / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En Cuautla se colocó una ofrenda monumental con una dimensión de 704 metros cuadrados. / Gude Servín | El Sol de Cuautla Los miembros del grupo de la Casa de la Cultura de la Paz y el Grupo Apatlacos presentaron ofrendas a personajes destacados de la cultura. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca