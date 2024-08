¿Cuáles son los mitos sobre el buró de crédito?

Cuando se habla del Buró de Crédito existen diversos mitos sobre este recurso, que si es la famosa “lista negra” a la que van quienes no pueden acceder a un crédito u otros como que si no se paga el crédito mi deuda va a desaparecer como por arte de magia y voy a seguir como si nada.

Wolfgang Erhardt Varela, vocero del Buro Crédito, explicó y desmintió estos dos grandes mitos surgidos prácticamente desde la conciencia colectiva.

En el primer caso, descartó que sea ese listado, pues todos están en el Buró ya que en este las empresas verifican si cuentan o no con un buen historial crediticio para otorgar alguno.

“Yo creo que el más grande es que el Buró de Crédito es una gran lista de deudores, mucha gente dice que es eso, todos vamos a tener un reporte o crédito en el Buró a partir de que pidamos nuestro primer crédito, tu das permiso para que una empresa revise tu estatus en el Buró”, comentó en entrevista con El Sol de Cuernavaca.

El otro mito, más grande aún, es en el que la gente cree que si no se le paga el crédito a la empresa que se le otorgó este va a desaparecer.

“Otro mito es de la eliminación de los créditos por ley, la gente piensa ‘pues para que pago si en algún momento me van a sacar el crédito Buró', pero si fuera así de sencillo la gente no pagaría, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que tienes que saber es que en tu reporte de crédito especial, debajo de tus datos generales, aquellos créditos que se reportan como cerrados ahí vamos a poner también la fecha estimada de eliminación”.

¿Un crédito no pagado puede eliminarse del reporte crediticio?

Erhardt Varela dijo que una cosa es cierta, hay créditos que se pueden eliminar si pasa cierto tiempo, en el caso de lo que van de 1 mil a 400 mil Unidades de Inversión (UDIS), es decir entre 8 mil pesos y 3 millones 200 mil pesos, los adeudos “se eliminan” en seis años.

“Los créditos de las empresas y también de las personas se eliminarán del reporte de crédito a los seis años, pero en ningún momento te dice que se te va a perdonar la deuda, solamente va a salir del registro crediticio, siempre y cuando tengas un adeudo entre mil y 400 mil UDIS, que son Unidades de Inversión, esta va de acuerdo con la inflación. Estas pueden ser de un crédito o de la combinación de varios y si se tiene un adeudo superior a los 400 mil UDIS no se va a eliminar”.

Hay otros casos en los que, cuando se deben menos de 1 mil UDIS los adeudos se quitan entre 12 meses y 4 años.

Sin embargo, esto no es lo más recomendable, puesto que la deuda se quita únicamente del reporte, pero la deuda no. Además si quisieras sacar un crédito más adelante este sería de menor cantidad, pues te puede colocar en un mal nivel de calificación y puede que no seas apto para un mejor apoyo de este tipo.

Hay dos casos en los cuales no eliminan estos adeudos: cuando está en proceso judicial el crédito y cuando alguna persona hace fraude en los créditos.

Además, no te escapas de la deuda, pues está sigue ahí, y hay opciones de pago, uno en el que se pueden acercar con las empresas y solicitar diferir aún más el plazo de pago o en su caso pedir “Quitas” o descuentos en la deuda.

“El no pagar no es una solución a los problemas, hay tres cosas que puedes hacer de un la historial: hacer un presupuesto de ingresos, para ponerse al corriente tienen que pagar el mínimo que te pide y si no te alcanza, acercarte con la empresa a la que le debes para modificar la modalidad de pago”, finalizó el vocero del Buró de Crédito.