Disruptores | Rotamundos, al rescate de los pequeños hoteles

Para el emprendedor Javier Cárdenas, el turismo internacional ha sido profundamente afectado por el encierro masivo y el miedo de 2020, pero de sus cenizas está seguro que emergerá una mucha mayor demanda para un turismo más local, consciente y sencillo.

En estos tiempos de pandemia –dice el nuevo lujo en el turismo no significa necesariamente una hamaca en un resort de alguna playa concurrida, sino dejar atrás la complejidad y lograr perderse en la simplicidad de algún rinconcito no explorado del país.

Y la startup de este emprendedor mexicano, Rotamundos, pretende sacar provecho de esto.

Rotamundos es una cadena hotelera social enfocada en la cultura, naturaleza y aventura. El twist en su negocio radica en identificar hoteles, cabañas y hostales manejados por familias o pequeñas empresas en comunidades rurales de México y asociarse con ellas.

“Lo que queremos es generar economías circulares a través del turismo y sobre todo impactar la base de la pirámide, brindando espacios de hospedaje que otras cadenas hoteleras habían puesto como los patitos feos del turismo”, dice Javier Cárdenas.

Todos los espacios que estamos abriendo tienen el común denominador de contar con un alma propia

Mediante una red de exploradores empleados de la cadena, Rotamundos identifica infraestructura hotelera ya existente en destinos diferentes a las mecas turísticas nacionales e invierte recursos en ella. Rotamundos entonces les provee de equipamiento y capacitación, tecnología de reservación en línea y capital para remodelaciones en caso de ser necesario.

De esta manera los hoteles, cabañas y hostales cambian su nombre a “Rotamundos” y homologan la calidad de sus servicios a un estándar compartido por los socios de la cadena sin que los dueños originales pierdan derechos sobre su negocio.

Esto les implica a los hoteleros locales mejorar su oferta y acceder a nuevos clientes gracias a la visibilidad y facilidad que la tecnología de reservación en línea de Rotamundos les ofrece, la cual hace que los hoteles aparezcan en los principales motores de búsqueda de la industria, como Kayak o Booking.com además del sitio propio de Rotamundos.

En términos llanos, Rotamundos es el matrimonio entre Uber y AirBnB, en el que los hoteles –en lugar de choferes– se integran a una plataforma tecnológica que les acerca demanda sin convertirse enteramente en sus empleados, pero que los cobija.

“Todos los espacios que estamos abriendo tienen el común denominador de contar con un alma propia y el estar operados por familias locales. Se vuelven partners nuestros, y ellos realizan el día a día, que es lo que saben hacer, y nosotros, con toda la fuerza que traemos de estructura de tecnologías, de marketing, les ayudamos a conectar a nuestros viajeros”, añade el emprendedor.

Al momento, Rotamundos está en proceso de asociarse con 51 hoteles, cabañas y hostales en 32 destinos turísticos rurales de México, que van desde sencillos hospedajes familiares de 200 pesos la noche hasta pequeños hoteles boutique, de cinco

mil pesos. Para el cierre del 2020 Javier espera elevar el número de asociados a 151.

“Queremos dejar un espacio mejor de como lo encontramos y que la gente pueda vivir experiencias únicas, que se den cuenta que postpandemia el nuevo lujo es la naturaleza, perdidos en un lugar, envueltos de culturas, de espacios amplios y lo estamos haciendo todos los días, concientizando a los nuevos viajeros.

“Estamos creando una gran red porque queremos ser la cadena hotelera más grande que impulse esta nueva conciencia turística”.

Foto: Cortesía Rotamundos

DE TECNÓLOGO A HOTELERO

Oriundo de Puebla, el primer emprendimiento de Javier a sus 19 años fue en 2001 con la plataforma de creación, almacenamiento y marketing de páginas web Orcius. Ésta probó con el tiempo ser altamente exitosa gracias al alcance de sus operaciones en varios países de América, Europa y Asia, así como por el reconocimiento de la red de emprendimiento Endeavor, la cual llamó a Javier para formar parte de su panel nacional de consultores.

Según explica Javier, la idea del desarrollo de Rotamundos le llegó luego de haber realizado varios viajes a las comunidades indígenas de México con el fin de concretar un nuevo marketplace digital de artesanías.

“Una parte de mí siempre ha querido transformar las cosas. Invertí en algunas pequeñas empresas de tecnología que me llevaron a entender más sobre modelos de negocios que podrían ser sustentables, escalables y verdaderamente generar economías circulares, por lo que lancé un ecommerce de artesanías.

“Eso me llevó a viajar a diferentes lugares de México y cuando regresaba contando mis experiencias, muchas personas que escuchaban mis vivencias querían también ir a estos lugares y vivirlas. Así salió la idea de Rotamundos para poder conectar con tecnología a las comunidades indígenas y zonas naturales y darles ingresos para que ellos no tengan que dejar sus zonas y no tengan que pensar en irse”.

Gracias a su conocimiento en el desarrollo web y los contactos generados durante sus años en Orcius y Endeavor Javier logró hacer el pitch de Rotamundos ante ángeles inversionistas, los cuales al momento le han confiado 1.4 millones de dólares en una primera ronda de financiamiento con posibilidad de ampliar este fondeo antes de terminar 2020.

Así, la empresa pasó de contar con dos empleados al inicio de año a 52 al momento de esta entrevista y con su lanzamiento formal apenas este julio.

“Definitivamente no hubiera sido capaz de ejecutar Rotamundos como se está ejecutando sin haber pasado años de mi vida, equivocándome, corrigiendo y volviendo al ciclo de poder acelerar a una compañía a nivel internacional”.

Foto: Cortesía Rotamundos

Foto: Cortesía Rotamundos

TENDENCIA MUNDIAL

La oferta de Rotamundos encuentra sentido al responder a las últimas tendencias del turismo mundial.

En su reporte 2019, la Organización Mundial del Turismo destacó al “turismo para cambiar” como la principal tendencia actual de la industria, caracterizada por experiencias locales, auténticas y transformadoras de las personas. En tanto, la sustentabilidad, la actividad física y lugares aptos para ser socializados vía redes digitales (o “instagramables”) también son tendencias en auge.

Expertos relacionan el ascenso de un mundo hiperconectado como la razón para que las personas estén buscando cada vez tomar un respiro en lugares naturales, originales y alejados.

Por ejemplo, de acuerdo con el sitio Booking.com en su reporte de 2019, 73 por ciento de sus usuarios revelaron estar planeando acudir a un destino sustentable en sus próximas vacaciones, en tanto que 72 por ciento busca experiencias representativas de las culturas a donde viajan.

“El turismo rural es uno muy desatendido en cuanto a apoyos. En México ni siquiera contamos con datos acerca de él. Son lugares donde tienen sus usos y costumbres pues realmente no necesitan modernidades, lo que necesitan es preservación, y esa preservación es la que los turistas conscientes quieren vivir. Lo que nosotros estamos haciendo es verdaderamente llegar a extender la mano a estos espacios para que puedan mejorar sus ingresos”, menciona.

Foto: Cortesía Rotamundos

En opinión de Javier, la pandemia vino a acelerar todo esto. Las restricciones en viajes han hecho del turismo local una fuente de vital de ingresos para los destinos turísticos. En segundo lugar, las compras digitales y los procesos a distancia se han convertido en la norma del día. Por último, dice Javier, la reconfiguración en las cadenas de suministro debido al encierro y la dificultad del movimiento de cargas impulsan el consumo local.

“Todas estas tendencias las había estado impulsando Rotamundos desde un inicio. Sí nos angustiamos en su momento y vivimos semanas complicadas por la incertidumbre que todos hemos pasado, pero ahora tenemos muy claro hacia dónde va. Lo que es un hecho es que los que antes no viajaban a estos espacios ahora con la pandemia lo van a hacer y eso pues se alinea mucho a la visión que tenemos como compañía”.

De esta manera, Javier es optimista respecto a su empresa a pesar del momento complicado por el cual atraviesa el turismo mundial. Tan es así que a partir de enero del próximo año, Rotamundos comenzará su expansión hacia Perú, Colombia y Costa Rica.

“El turismo se va a recuperar, vamos a volver a estar en full capacity de aquí en 18, 24 meses, y cuando esto suceda, Rotamundos va a estar listo con todos los espacios de hospedaje para brindar las mejores experiencias y aventuras que cualquier turista va a querer tener. Nuestra visión es hacer las redes, los espacios de hospedaje y la comunidad de viajeros más grande en la historia de América Latina. Y lo vamos a hacer”.

Foto: Cortesía Rotamundos

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mundo Guías turísticos de Londres reinventan su oficio

Mundo Robo de bicis deja 600 millones de euros a delincuentes