Disminuye flujo turístico

Autoridades de la Policía Federal y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportaron que a pesar de dar inicio la temporada de vacaciones por Semana Santa, durante este fin de semana no se registró un incremento de automovilistas en los tramos carreteros federales de la región oriente, como en años pasados.

Las autoridades federales señalaron que año con año, al inicio del periodo vacacional de Semana Santa, incrementa el aforo vehicular de los diferentes tramos carreteros de la región oriente, debido a que miles de personas de otros estados vienen a pasar estos días a Morelos.

Sin embargo, este año, durante esta primer semana, la situación fue diferente ya que no se registró incremento de automóviles, “lo que estamos observando durante este fin de semana, con el que se da inicio de manera formal la temporada de vacaciones, es que no tenemos un incremento de vehículos circulando por los tramos carreteros como otros años o periodos vacacionales”, precisaron autoridades de la Policía Federal.

Explicaron que en años pasados, durante el inicio de la época de vacaciones, el incremento de vehículos va desde 60 hasta un 80 por ciento; pero este año la afluencia de automóviles por los tramos carreteros no ha incrementado y permanece el mismo número que se presenta de manera cotidiana.

De acuerdo con las autoridades federales, esta baja de afluencia se ha venido mostrando desde el inicio de la cuarentena decretada por las autoridades de Salud debido al Covid-19, ya sea entre semana o fin de semana.

Sin embargo, al cuestionar si esto ha provocado que no lleguen personas de otras entidades a la región, señalaron que eso no se puede confirmar ya que entre semana se ha presentado aforo de vehículos que provienen de otros estados, pero resaltaron que en lo que respecta al inicio del periodo vacacional, no se tuvo gran afluencia como otros años u otros periodos vacacionales.