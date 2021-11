Detienen producción por falta de insumos en Cuautla

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Morelos (CTM), Andrés Tufiño Barrera, confirmó que ante la falta de insumos para la producción de automotores la empresa Saint-Gobain Sekurit ha determinado realizar paros técnicos; descartó que haya despidos de personal.

Luego de que circulara información sobre un posible cierre definitivo de una de las compañías más importantes de vidriería automotriz, el líder cetemista aseguró que sólo se trata de paros técnicos, es decir, los trabajadores "descansarán" hasta que se resuelva el problema de la falta de insumos para la producción de automotores.

“Este es un problema que no es privativo de la empresa de Cuautla, sino de toda la industria automotriz, porque no hay materia prima, eso hace que las empresas que trabajan a la línea automotriz estén haciendo paros técnicos, pero no habrá despidos”.

Señaló que Saint-Gobain determinó realizar los paros técnicos pero pagará del 50 al 60 por ciento de su sueldo conforme se acuerde con el empleado, para que puedan ir sobreviviendo en tanto se regulariza la distribución de chips.

En ese sentido, descartó que haya liquidaciones de personal: “Si ahorita las empresas hicieran despidos se quedarían sin mano de obra calificada, y cuando esto se vuelva a reactivar para volver a capacitar a gente nueva sale mucho más caro, por lo que lo más conveniente ahorita son los paros técnicos”.

Saint Gobain es una de las empresas más importantes en la manufactura del vidrio en el país, en Cuautla se ubica uno de los hornos más grades y su plantilla laboral es de más de dos mil trabajadores.

Tufiño Berrera dijo que se buscarán los acuerdos con empleados para los pagos que se les darán en cuanto inicien los paros: “Sabemos que con la mitad del sueldo no se vive, pero también al no acudir a trabajar no se gasta en pasaje o comida; los paros técnicos son necesarios para evitar los despidos”.









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter





Los recorridos en la barranca de Amanalco y el panteón de la Leona, con motivo del Día de Muertos, se reactivarán este 29 de octubre y se desarrollarán hasta el 2 de noviembre. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca En Ocotepec, la familia Valdés Balderas realiza la novenaria para quien fuera el jefe de la familia, Vicente Valdés Balderas. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En las ofrendas, el novenario ya inició y por ello, se colocan algunos aperitivos en la ofrenda rumbo a la celebración principal del primero de noviembre. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Un padre y su hijo se accidentaron en la autopista México-Acapulco. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Con una misa, se celebró el aniversario 57 del mercado Adolfo López Mateos. / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca El mercado Adolfo López Mateos celebró esta semana su aniversario número 57. / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca En Acatlipa, el panadero Josaphat Rodríguez comienza a hornear deliciosas conchas, piedras, bisquettes y otras piezas que vende. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca El pan de muerto es uno de los manjares favoritos de los morelenses, y este año productores de pan artesanal montaron un pan monumental. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Ciudadanos desde muy temprano hicieron fila en el Hospital Militar para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca