Desatiende Fiscalía abigeato

El abigeato continúan afectando al sector ganadero en Cuautla, Luis Félix Rodríguez Becerra, presidente de la Asociación Ganadera Local General, denunció que la Fiscalía Regional Oriente no da seguimiento a las denuncias realizadas por parte de los ganaderos.

"El recorte al presupuesto y el abigeato es lo que más afecta al sector en la región, ya no hay muchas denuncias porque en muchos casos anteriores la gente hace su denuncia pero las autoridades no le dan seguimiento, dejan en libertad a la persona y cuando estas salen, incluso optan por vengarse del ganadero que los denunció, casi por seguridad propia muchos compañeros ya no quieren denunciar este tipo de robos".

A decir del entrevistado no hay una buena repuesta por parte del gobierno del estado referente al abigeato, aunque han trabajado con elementos de seguridad y algunos otros equipos, los proyectos realizados no han generado buenos resultados.

Rodríguez Becerra dejó en claro que la fiscalía regional oriente no da seguimiento a las denuncias realizadas, lo que genera que el robo de las cabezas de animales continúe.





Depende del tipo de animal y la raza robada, pero con un sólo animal hurtado, un ganadero puede perder desde ocho mil pesos hasta más de 30 mil pesos por cabeza.

Cabe decir que desde el año 2017 se reformó el articulo 381bis del código penal, donde se adicionaron los artículos 381 Ter y 381 Quáter, en donde se señala que el delito de abigeato se considera calificado.

Además si el delito se ejecuta con violencia física o moral, cuando es por parte de un servidor público o por asociación delictuosa, las sanciones serán mayores.

Anteriormente, las autoridades han sostenido reuniones con los productores ganaderos donde se han tomado algunos acuerdos para disminuir el abigeato, entre los que destacan cumplir con los certificados zoosanitarios de movilización, operativos de revisión permanentes, horarios de traslados marcados y el uso del Segurichat.

De la misma manera el entrevistado pidió a las autoridades más apoyo para el desarrollo de las ganaderías y la adquisición de mejor ganado, pues señaló existe muy poco apoyo para todos los que se dedican a la reproducción de este tipo de animales.