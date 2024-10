Denuncias contra la gestión de Graco Ramírez se analizan de forma objetiva: Contraloría

La Secretaría de la Contraloría continúa revisando las denuncias en contra de la administración encabezada por el exgobernador Graco Ramírez; algunas de estas siguen pendientes de judicializar y será en el mes de diciembre cuando se tenga mayor información sobre el tema.

Al respecto, la titular de la instancia estatal, Alejandra Pani Barragán, afirmó que, por instrucciones de la gobernadora Margarita González Saravia, se analizará toda esta situación de manera objetiva, para contar con todos los elementos antes de emitir un juicio.

“Es orden de la gobernadora que debemos analizar, pero hay que ser objetivos y contar con los elementos necesarios para ponerlos en la mesa”, señaló la contralora.

Explicó que al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) le corresponde analizar las conductas graves, mientras que a la Contraloría le toca revisar las faltas no graves.

Reconoció que algunas de estas denuncias, por el tiempo transcurrido, podrían prescribir, por lo cual han establecido plazos antes de que esto ocurra.

“Todavía me están entregando el informe. Al igual que todas las secretarías, además de auxiliar en las actividades de estas, también debemos cumplir con las propias. Ahorita sería muy pronto decir cómo estamos; esperamos que en diciembre tengamos un informe real de cuántas denuncias se vencieron, cuántas no, cuántas tuvimos que remitir al Tribunal, cuáles son graves y cuáles no. Hay que señalar que la Contraloría juzga las faltas no graves, pero el Tribunal de Justicia Administrativa juzga las graves".

Añadió: “Esa información también la seguimos trabajando; son cinco direcciones generales las que están en estos procesos, y cada una tiene una carga de trabajo diferente. Yo espero que este mes tengamos un poco más de información para poder contar con lo que se necesita”.

¿Y cómo está la situación con Cuauhtémoc Blanco?

Al menos 60 denuncias fueron presentadas por la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo contra la gestión 2012-2018 ante la Fiscalía Anticorrupción, de las cuales no todas han sido judicializadas.

En cuanto a las observaciones de la administración del exfutbolista, Pani Barragán indicó que siguen en el periodo de 45 días para llevar a cabo el proceso de análisis, y una vez concluido, estarán en posibilidad de comunicar los resultados a las instancias correspondientes.