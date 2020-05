Demandan más recursos para la justicia laboral

Ante el gran número de conflictos laborales que se registran en el estado a consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, se prevé que en cuanto los tribunales laborales reinicien actividades van a colapsar por el gran número de demandas que recibirán y por la falta de infraestructura elemental y de personal, por ello se requiere que de los 34 millones de pesos que se aprobaron de presupuesto se aumente a 90 millones de pesos, señaló el presidente del Colegio Morelense de Abogados, Juan Juárez Rivas.

Señaló que al parecer a los diputados no les interesa la justicia laboral, ya que vivimos en un estado compuesto de trabajadores de todas clases y hay conflictos entre patrones y trabajadores, y para eso se tiene a los tribunales; sin embrago, incrementaron tres millones de pesos en el presupuesto para la justicia laboral, pero para capacitación, por lo que preguntó, "¿a quién hay que capacitar? si los abogados que no estén actualizados en los cambios, en la transformación en materia laboral, están fuera de su actividad".

Insistió en que "si no atendemos este asunto, me temo que los trabajadores se van a hacer justicia por su propia mano, no olvidemos que la actividad más importante del estado, del país, del mundo, son sus trabajadores, ellos son los que transforman absolutamente todo", esto al tiempo de exponer que cuando menos se debe de aumentar el presupuesto para la justicia laboral en 60 millones de pesos, sumados a los 34 millones de pesos que tiene autorizados.