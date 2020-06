Demandan al Gobierno hacer realidad Pacto por Morelos

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, demandó al Gobierno estatal a hacer realidad el Pacto por Morelos porque aún hay tiempo para sumar esfuerzos en unidad y solidaridad los tres niveles de Gobierno y la sociedad en general.

Puso en claro que "no nos gusta mandar mensaje pesimistas, mucho menos catastróficos, pero habíamos señalado que se pusiera atención en la cuestión social atendiendo el tema de la salud y el económico, ahora estas circunstancias están sobrepasando los gobiernos de los tres niveles".

Insistió en que se tiene que balancear la situación y destacó que aún hay tiempo de poder solidarizar a todos los sectores de la población y buscar los caminos adecuados para que esta circunstancia no se vea rebasada.

Ángel Adame insistió en que se deberá de Integrar a todos los sectores de la sociedad, convocarlos a firmar este pacto con el compromiso de ser propositivos, proactivos y sacar adelante el estado, "porque son muchas cosas muy complicadas que estamos enfrentando y más que nos falta como comunidad".

Destacó, "ya nos pasó un temblor ¿qué más falta que pase para que verdaderamente tengamos que unirnos? una catástrofe como la del temblor del 85 en la que ahí si fuimos muy solidarios ¿por qué esperar a que llegue ese tipo de circunstancia? Hoy más que nunca nos necesitamos y hoy más que nunca necesitamos a los tres niveles de Gobierno trabajando con la sociedad y por supuesto que no se pongan el pie uno con otro, sino que realmente se vea por el bien común qué es lo que a ellos compete como deber, porque para eso se eligieron a los diversos cargos administrativos públicos y por supuesto trabajar de la mano, pero mientras no se tome esa determinación, las circunstancias van a ir derivando en lo que hemos estado viendo como lo de hoy, enfrentamientos y esperemos que no llegue a mayores", terminó el líder empresarial.