Cultivos de maíz y sorgo están en riesgo por gusano cogollero

El gusano cogollero o Spodoptera frugiperda, es una de las principales plagas que ataca a los cultivos de maíz y sorgo. Este insecto se se alimenta principalmente del cogollo de la planta, así como las plántulas recién sembradas y los elotes justo antes de la cosecha.

Las larvas más pequeñas consumen el tejido foliar, en cantidades más grandes el gusano cogollero puede ocasionar una defoliación completa, dejando únicamente los tallos de las plantas.

El daño económico de esta plaga es importante, una infestación no controlada de este insecto puede ocasionar una reducción del rendimiento del 13 al 60 por ciento de las plántulas.

Adán Alanís Montiel, presidente del comisariado ejidal de la Gabriel Tepepa, informó que la plaga del gusano cogollero ha comenzado a afectar algunos cultivos de su ejido, siendo esta razón por la cual han comenzado a tomar precauciones, esperando así no tener importantes pérdidas en sus cultivos.

"Son muchas lluvias y por un lado nos beneficia pero por otro lado nos afecta; la resequedad nos afecta pues entra la plaga del gusano cogollero y afecta principalmente a los cultivos de sorgo y maíz. Lo estamos logrando controlar con agroquímicos pero ya tenemos perdidas".

Señaló que a causa de las lluvias la plaga se ha presentado en las tierras, si bien no han perdido cultivos completos si han comenzado a tener afectaciones en el rendimiento.

“Pérdidas ya hay porque para empezar, no nació al 100 por ciento la semilla porque no germinó, y si germinó, no logró salir bien por la plaga del gusano; no tenemos una pérdida completa de cultivos pero sí estamos teniendo bajas en el rendimiento del 30 al 40 por ciento”.

Alanís Montiel señaló que son alrededor de 900 tareas las que se trabajan en el ejido de la Gabriel Tepepa.