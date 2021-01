¡Cuidado! Defraudadores cobran con promesas de empleo en Canadá

El Sistema Nacional de Empleo Morelos iniciará una denuncia en la Fiscalía General en contra de quienes, utilizando las siglas de esta dependencia, están defraudando a los buscadores de empleo ofreciéndoles trabajo en redes sociales para Vancouver, Canadá cobrándoles seis mil pesos por el trámite.

Así lo dio a conocer este martes su titular Jorge Toledo Bustamante al informar que este lunes acudieron dos personas al señalar que cada una pagó seis mil pesos para supuestamente tener acceso a estos empleos.

Por ello dijo el funcionario se les pidió a los afectados que hagan su denuncia porque fueron víctimas de un fraude además de que a nombre de la dependencia a su cargo se hará la denuncia correspondiente por qué se usaron los logotipos para cometer este fraude.

El funcionario destacó que el año pasado con el mismo engaño de ofrecer empleos en el extranjero se hicieron más de veinte anuncios fraudulentos de este tipo, pero nunca se utilizaron las imágenes de la institución como se hizo en este primer fraude del año.

Por ello, Toledo Bustamante alertó a los buscadores de empleo a no caer este estos engaños a no ser víctimas de fraude por lo que puso a disposición de la población en general los teléfonos de su dependencia que son 3 17 98 60 y 3 11 12 73 extensión 107 con 777 para que ante cualquier ofrecimiento de este tipo hablen por teléfono y confirmen si no se trata de un engaño más para que no sean afectados.