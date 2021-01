!Cuidado! Aumentan fraudes a cuentahabientes

Las quejas por fraudes y cargos no reconocidos en cuentas bancarias, incrementaron en un 25 por ciento, hasta el mes de octubre del año pasado, en relación al año anterior, informó Carlos Flores Hernández asesor de educación financiera de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por lo que exhortó a los cuentahabientes a no dejarse engañar, por los delincuentes quienes a través, principalmente de las redes sociales, con el argumento de que tienen cargos no reconocidos, obtienen sus datos para defraudarlos .

El funcionario de la Condusef dio a conocer que en los primeros 10 meses del 2020, recibieron mil 642 quejas lo que representa un 25 por ciento más en comparación al 2019; de estas quejas, 726 fueron por consumos o cargos no reconocidos, 377 por disposiciones o retiros de cajeros que tampoco los usuarios habían realizado; 270 por cargos en cuentas de ahorros y 269 por transferencias no realizadas por los cuentahabientes.

Explicó que la mayoría de estos cobros irregulares corresponden a fraudes que cometen los delincuentes a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto y redes sociales en donde por medio de engaños obtienen la información de los clientes de sus cuentas y contraseñas por lo que insistió en su llamado de atención a los usuarios de la banca a estar alerta y no dejarse engañar, por estos vivales.

Insistió en que se debe tener mucho cuidado con las llamadas telefónicas o correos electrónicos, o con la nueva modalidad en redes sociales tanto en mensajería de texto o en Whatsapp.