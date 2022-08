Cuesta 4 millones de pesos restaurar el Ex Convento de Atlatlahucan

Con la intención de terminar la restauración del Ex Convento de Atlatlahucan San Mateo Apóstol, autoridades municipales y la población en general se suman para recaudar los cuatro millones de pesos que se necesitan para su restauración completa, con la rifa de un carro y una aportación municipal habitantes esperan reunir el recurso para poder tener el Ex Convento en óptimas condiciones.

Ante la falta de recursos económicos para terminar la restauración del Ex Convento San Mateo Apóstol es el gobierno municipal quien busca junto con los habitantes del municipio recaudar por medios propios el dinero, Alma Delia Reyes Linares, presidenta municipal de Atlatlahucan, señaló que el municipio no ha recibido el recurso del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) para la última etapa de la restauración del Ex Convento, por lo que los trabajos de restauración se han detenido desde hace más de medio año.

La tarde de este lunes autoridades municipales, el párroco del Ex Convento de Atlatlahucan, José Luis Cruz Méndez, Marcelino Espinoza, integrante de la feligresía, Tania Arteaga, representación de la empresa encargada de restauración así como la población en general llevaron a cabo una reunión pública en los jardines del Ex Convento para acordar las acciones a aplicar para de una vez terminar con los trabajos de reconstrucción del lugar.

Cabe recordar que con el sismo del 19 de septiembre de 2017 el Ex Convento San Mateo Atlatlahucan se vio severamente afectado en su infraestructura, y aunque ya se ha ido avanzado en su reconstrucción pues a decir de las autoridades municipales se lleva aproximadamente un 70 por ciento de trabajo realizado, la realidad es que aun el ex convento no puede ser utilizado, por el contrario con los trabajos pendientes le siguen saliendo “más detalles que arreglar”.

“Si seguimos a expensas de los programas federales o de lo que se pueda etiquetar para la restauración del ex convento no podremos tener nuestro ex convento en óptimas condiciones, no existe ni si quiera una fecha de cuando posiblemente se pueda terminar, hacen falta trabajos especializados y son muy costosos, esto no lo puede hacer cualquier arquitecto por más capacitado que este, tiene que existir una especialización acreditada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que hace aún más costoso el trabajo, ya que tiene que ser específicamente una empresa autorizada por el INAH”, dijo Alma Delia Reyes Linares, presidenta municipal.

A decir de las autoridades municipales se lleva aproximadamente un 70 por ciento de avance en la reconstrucción del Ex Convento de Atlatlahucan / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla

Para recaudar el recurso de cuatro millones de pesos, el ayuntamiento donará un vehículo Nissan rain último modelo mismo que será rifado, la meta es vender cinco mil boletos de 500 pesos cada uno, será un comité ciudadano y el ayuntamiento municipal quienes se encarguen de llevar las cuentas y hacer la rifa de dicho vehículo.

Además el gobierno municipal otorgará el recurso económico restante para que la obra pueda llevarse a cabo.

La propuesta fue aceptada por la ciudadanía y la rifa se realizará el martes 22 de noviembre, esto para que el dinero se pueda tener completo a principios del mes once del año, la obra pretenden que inicie en septiembre y termine en diciembre para ser inaugurada en enero de 2023.

El Ex Convento de San Mateo Atlatlahucan fue declarado Patrimonio por la Humanidad por la Unesco desde 1994. Como dato extra se informó que en la primera etapa se invirtieron 9 millones de pesos, por lo que la restauración completa de este inmueble tendría un costo de 13 millones de pesos.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!