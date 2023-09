Cuernavaca proyecta aumentar 13.5% sus ingresos para 2024

Este jueves 28 de septiembre se llevó a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo de Cuernavaca, en la cual fue presentado el proyecto de la Ley de Ingresos Municipales de 2024, en el cual se contempla un aumento del 13.5% en el recurso.

El tesorero municipal de Cuernavaca, Javier Arozarena Salazar dio a conocer que la Ley de Ingresos del próximo ejercicio fiscal prevé un monto de un mil 849 millones 671 mil 58 pesos.

El Tesorero informó que este recurso se distribuirá en cuatro grandes rubros:

Recursos fiscales, los cuales se dividirán en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos; esto equivaldrá al 45.31%: $838 264 402.00 pesos

Participaciones federales y estatales; el 30.02% del recurso: $555 200 000.00 pesos

Las aportaciones federales y estatales equivaldrán a un 24.36%: $450 558 000.00 pesos

Y el 0.31% que se destinará a pensiones y jubilaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca: $5 648 656.00 pesos

Arozarena Salazar señaló que en comparativa con el ingreso estimado en 2023, hubo un incremento del 13.5%; es decir, que en 2023 se manejó un monto de $1 629 679 810.89 pesos; mientras que en 2024 se determinó que un monto de $1 849 671 058.00 pesos; reflejando un incremento general en el ejercicio de 2024 de 219 millones 991 mil 247 pesos.

Al ser cuestionado sobre sí se consideran incrementos, el Tesorero dijo que “no hay nuevos impuestos, en cuanto a derechos, algunas actualizaciones en cuanto a las UMAS que han propuesto las diferentes mesas recaudadoras que han puesto las diferentes dependencias por actualizarlo”.

Sin embargo, al momento de votar por la aprobación de la Ley, el Cabildo se dividió y sólo fue aprobada por siete de los 11 presentes, sin embargo, no se considera mayoría calificada, por lo que tendrán que llevar a cabo una nueva sesión; y es que es importante mencionar que el proyecto deberá ser presentado ante el Congreso del Estado antes del 1 de octubre del presente año.

Ante una votación dividida, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado señaló que se tendrán que tomar otras alternativas para cumplir en tiempo y forma la presentación del proyecto ante el Congreso local.

Durante la sesión, los regidores de oposición señalaron que el proyecto no fue entregado para que se hiciera de su conocimiento el contenido del mismo, por lo que ese fue el motivo para votar en contra.

“Se presentó el proyecto al cabildo, sin embargo la votación que apenas fue mayoritaria no permite que tenga consecuencias jurídicas y debe haber otra sesión para que se apruebe con mayoría calificada… No hubo una discrepancia respecto al contenido de la ley, el debate fue si conocían o no conocían el proyecto de ley, sin embargo, no acudieron ayer a la sesión de la comisión de hacienda y no conocieron la versión final… Tenemos que buscar alternativas para poder cumplir en tiempo y forma la entrega al Congreso del Estado”, concluyó el edil de Cuernavaca.





