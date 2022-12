Cuernavaca, por debajo de la meta en recaudación

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, informó que las metas de recaudación de la comuna para el 2022 no se han alcanzado ya que se encuentran 60 millones de pesos por debajo de lo que se tenía previsto.

“Todavía faltan varios días (para cerrar el año), la gente puede aprovechar el pago anticipado con un 15% de descuento en predial y servicios públicos, porque con esos recursos vamos a seguir haciendo obra pública”, explicó el alcalde.

Fue hace poco más de un mes cuando el tesorero municipal de Cuernavaca, Javier Arozarena, dijo que para el cierre del 2022 se contemplaba tener una recaudación de alrededor de 704 millones de pesos.

Aunado a ello el alcalde fue cuestionado sobre si a 15 días de haber iniciado el programa “Conduce Sin Alcohol”, y con ello la implementación del alcoholímetro en la capital morelense, la recaudación había tenido un incremento, a lo que el edil respondió que no.

Urióstegui Salgado señaló que no es un programa con fines recaudatorios, sin embargo, las multas no son pagadas en el momento, por lo que en los 15 días no ha llegado todo el recurso a las arcas municipales.

“No hablamos de recaudación porque muchas multas tardan tiempo en pagarse; las personas en ocasiones dejan pasar días o semanas, por eso no tenemos una cifra de recaudación y tampoco sería significativa porque no han sido muchas las personas que han sido detectadas con exceso de alcohol”, explicó el edil de Cuernavaca.

Es por ello, y para motivar a la ciudadanía a cubrir los pagos de servicios públicos así como el pago anticipado del predial, que las diferentes áreas del ayuntamiento tendrán guardias para que los pagos se puedan cubrir hasta el 31 de diciembre, puesto que, señaló, la recaudación anticipada del 2023 va lenta ya que hasta el momento se han recaudado alrededor de 80 millones de pesos.

Asimismo, el alcade recordó que en las oficinas de la tesorería se encuentran las tabletas para responder las encuestas donde los cuernavacenses elegirán en que se destinarán los recursos, es decir, bacheo y pavimentación; alumbrado público; embellecimiento urbano; cámaras de videovigilancia; agua potable o drenaje, puesto que de lo recaudado en cada región catastral se destinará el 40% en la categoría más votada de la región.





