CTM descarta golpe a sector económico por cierre de Black & Decker en Sonora

Hermosillo. Como un caso aislado, que no denota una tendencia negativa en el sector económico en la ciudad y el estado, consideraron representantes de organismos sindicales el cierre de la planta de Stanley Black & Decker en la capital de Sonora el pasado martes.

El dirigente de la Confederación Mexicana de Trabajadores (CTM) en esta ciudad, Oscar Ortíz Arvayo, dijo en entrevista para El Sol de Hermosillo que si bien es una noticia desalentadora, porque alrededor de 500 personas se quedaron sin su fuente de empleo, es un hecho que se debe a factores del mismo mercado en la demanda de elaboración de ciertos productos.

Te puede interesar: Productores de trigo de Sonora en quiebra por bajas en precios internacionales y producción

“Es un cierre definitivo. El martes se anunció y se liquidó a 400 trabajadores. Esto se da luego de que finalizó la pandemia y trajo consigo una caída en la demanda de producción, no solo a los límites normales, sino que se desplomó en más de 30 por ciento la fabricación de productos”, expuso.

Fue en mayo de 2022 cuando se inauguró dicha planta al norte de esta ciudad, cuya expectativa era que tuvieran una plantilla superior a los dos mil empleados, pero se mantuvo en 500 debido a que no se logró acrecentar los pedidos para elaborar artículos de uso en el hogar, recordó el también dirigente del sindicato que representa a los trabajadores dentro de esa firma.

500 empleados fueron despedidos por la compañía debido al cierre de su planta el pasado martes

“No tiene el personal ni los proyectos de producción que se había planeado, se mantuvo en 30 por ciento de ocupación, no mejoró la demanda y la compañía determinó que no era viable, ese es el motivo principal”, abundó.

Finanzas Cierre de planta Black & Decker en Hermosillo deja a 500 personas sin trabajo

Si bien ya se finalizó la relación laboral entre la empresa y la mayoría de sus colaboradores, todo dentro de lo que establece la ley, mencionó que quedan alrededor de 70 sindicalizados y 50 de confianza en funciones para el proceso final de cierre, lo cual pudiera quedar terminado en los siguientes días.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Como opción para que los cientos de empleados no se queden sin una fuente de ingresos, se acordó realizar ferias de trabajo con empresas en las que esa organización tiene participación, a fin de que tengan oportunidades de integrarse de inmediato a otros negocios, expresó.

“Hay estabilidad laboral, no solo en Hermosillo, sino también en Sonora, hay mucho trabajo que se solicita en empresas, es un caso aislado que no obedece a un problema laboral”, reiteró al sostener que existe buena relación entre empresarios, gobierno y la clase trabajadora.