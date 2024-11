Margarita González urge a fortalecer a la UAEM

La gobernadora Margarita González Saravia señaló que la prioridad dentro del Paquete Económico 2025 es fortalecer a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para evitar que continúe en crisis financiera, por lo que llamó a los diputados a considerar esta situación durante el análisis del anteproyecto del próximo año.

“Uno de los temas que más me preocupa es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), porque es la única universidad a nivel nacional que es completamente gratuita. Todas las universidades autónomas tienen cuotas, lo que les permite sostenerse de otra manera. Nuestra universidad, además, acoge a estudiantes de diferentes estados de la república, como Guerrero”..

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

González Saravia recalcó la importancia de la máxima casa de estudios del estado, la cual tiene presencia en 20 municipios y enfrenta cada fin de año problemas financieros. Actualmente, requiere 250 millones de pesos para el pago de aguinaldos.

Finanzas UAEM asegura operatividad con ajuste presupuestal

“La universidad no siempre cuenta con los recursos necesarios; ha crecido considerablemente en su matrícula y está presente en 20 municipios del estado. Me gustaría que, si va a haber algún recorte en los órganos autónomos, no se aplique a la universidad; al contrario, debe fortalecerse, ya que es uno de nuestros órganos más importantes”, destacó la gobernadora.

Asimismo, señaló que la UAEM debe ser prioritaria para los legisladores en el análisis del Paquete Económico, incluso por encima de organismos como la Fiscalía General del Estado (FGE), que cuenta con un presupuesto superior a los mil millones de pesos. Exhortó a los diputados a enfocarse en este tema.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Yo haría un llamado a los diputados para que prioricen a la universidad al momento de valorar los órganos autónomos. Con el presupuesto general de cada uno, analicemos cómo podemos fortalecer aquello que socialmente tiene mayor impacto, como lo son nuestros estudiantes”, subrayó.

González Saravia indicó que se continúa buscando acciones para apoyar a la universidad y cerrar este año de la mejor manera posible.

Cabe señalar que la 55ª Legislatura del Congreso del Estado aprobó incrementar el porcentaje destinado a la UAEM del 2.5% al 3.5% del presupuesto estatal.

Crisis financiera en la UAEM genera conflictos laborales

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) enfrenta una creciente tensión con el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM).

La líder sindical, Victoria Morelos Domínguez, ha establecido el 29 de noviembre como fecha límite para que las autoridades educativas y el gobierno estatal presenten soluciones concretas. Aunque el sindicato muestra disposición al diálogo, insiste en el cumplimiento puntual del pago de aguinaldos, conforme al contrato colectivo que fija el 20 de diciembre como fecha máxima. Una reunión programada con la secretaria de Educación, Karla Aline Herrera Alonso, será determinante para decidir sobre posibles movilizaciones.

Desde hace un año, el STAUAEM solicita la nivelación salarial, ya que más de mil 100 trabajadores perciben 215 pesos diarios, por debajo del salario mínimo vigente. La nivelación requeriría aproximadamente 50 millones de pesos. Además, se busca la firma del convenio para un aumento salarial del 4% y la garantía del pago oportuno de aguinaldos.

De no obtener respuestas claras tras la reunión del viernes, el sindicato advierte sobre posibles movilizaciones, incluso durante periodos vacacionales o cierre de semestre. El contrato colectivo estipula que los jubilados y pensionados deben recibir su aguinaldo en la primera catorcena de diciembre.

Paralelamente, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM (SITAUAEM) ha emplazado a huelga para febrero de 2025, con el fin de revisar su contrato colectivo y ante posibles incumplimientos en el pago de aguinaldos. La UAEM enfrenta una crisis financiera debido a bajos ingresos, una nómina elevada y una deuda histórica que supera los 900 millones de pesos, lo que la obliga a depender de convenios tripartitos con el gobierno estatal y la federación para cubrir obligaciones como los aguinaldos.