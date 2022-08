Crecimiento industrial lleva a repunte económico de Morelos

El sector industrial es el que sostiene la economía de Morelos y que ha tenido un crecimiento mayor tras la pandemia con un 18 por ciento, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, no así para el sector servicios que previo a la contingencia era el que mayor crecimiento tenía, y tampoco el campo, los cuales apenas alcanzan el 2 por ciento del crecimiento en el último trimestre del año.

El pasado 28 de julio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal apegado al primer trimestre del 2022, en él el estado aparece entre las 26 entidades que han mostrado un incremento en su economía con 2 puntos comparado con el trimestre anterior, y un 6.2 por ciento si se compara con el mismo trimestre del 2021.

En este sentido la titular del sector, Cecilia Rodríguez González, respondió que la actividad primaria (agricultura, ganadería) reportó un crecimiento de 1.4 por ciento; la secundaria (industria de la minería, manufacturas, construcción) tiene un 18.2 por ciento. Morelos tiene 7 zonas y parques industriales; y las terciarias (comercio, servicio, transporte, turismo) el 1.7 por ciento, lo cual muestra un crecimiento aunque lento, sostenible no sujeto a temporadas “altas” como vacaciones o actividades en específico.





Esta lentitud que muestra Morelos tiene que ver con que el sector turismo y servicios que conforma el 60 por ciento de la economía en la entidad ha crecido poco, mientras que la industria significa apenas el 30 por ciento.



“Tanto los servicios como la actividad primaria obedecen a cuestiones de estacionalidad, no obstante, que estas cifras son desestacionalizadas, o sea no dependen de unas vacaciones, pero sí reflejan este comportamiento. Estamos hablando de crecimiento económico sostenido”.



Este comportamiento en donde Morelos no tiene un crecimiento que muestra picos sino mesetas, permitirá que en un futuro no registre caídas sustanciales si llegara a registrarse una nueva contingencia.



“El sector servicios fue al que más le afectó la pandemia, recordemos que en el caso de la industria, hablando de actividades esenciales que fueron las que estuvieron detenidas por poco tiempo; en el caso de los servicios tenemos que seguir apoyando, seguir sacando financiamientos, hacer promoción de Morelos para posicionarlo más fuerte”.



A decir de Rodriguez González, la estrategia basada en financiamientos a empresas ha comenzado a “rendir fruto”, aunque este 2022 no haya sido un año de plena recuperación.

