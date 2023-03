Construirán condominios en el Ex Hotel Posada Jacarandas

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), a través de su presidenta de la delegación Morelos, Alejandra Salcido dio a conocer que ya iniciaron pláticas con empresarios y desarrolladores, quienes van a invertir en un proyecto que constará de terrenos y departamentos en una de las zonas más céntricas de Cuernavaca, donde estaba el extinto Hotel Posada Jacarandas, el cual dejó de operar en febrero de 2023 por cuestiones internas de la administración de la empresa.

“Este proyecto ya está saliendo a la venta, esto es en donde era el Hotel Jacarandas, va a ser un muy buen proyecto”, informó.

Explicó que esta noticia motiva mucho al sector inmobiliario de Morelos y habla de que en la entidad están viendo áreas de oportunidad para crecer económicamente y a su vez daría empleo a la mano de obra morelense. Por el momento, Salcido informó que están iniciando con el proceso de trámites para los permisos por el uso de suelo.

Detalló que, a pesar de que la prometida obra pública del Puente Apatlaco o como también es conocido: El Puente Sin Fin, no tiene para cuándo iniciar y mucho menos terminar, es grato para el AMPI observar que los desarrolladores no se están ateniendo a que esta obra se realice, porque desde el inicio, la desarrolladora Casas GEO levantó la mano para manifestar su interés en construir 40 mil viviendas en la zona, pero al igual que el puente no hay avances en ese tema.

“Efectivamente es un proyecto que está pausado, pero si hay detonación en otras áreas que quizá hoy no son públicas por la tramitología, hay varios proyectos en puerta”.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!