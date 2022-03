Constructores consideran que 'es de risa' el presupuesto en Obras Públicas

José Ignacio Domínguez Antúnez, presidente en Morelos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), aseguró que las obras públicas que el Gobierno del Estado realizó durante el ejercicio fiscal 2021 “dan risa”, pues el monto que se ejecutó fue muy bajo.

“Escuchamos que en el informe dice que rindió el Gobernador, Cuauhtémoc Blanco, se ejercieron 60 millones de pesos A través de la Secretaría de Obras del Estado. Eso en términos tangibles representa la construcción de dos edificios educativos y eso no puede ser que con ese monto se solvente la obra pública en el Estado qué se requiere”, comentó

Lo que se necesita en Morelos, dijo, es que la encargada de despacho de la Secretaria de Obras Públicas se “ponga la camiseta” para que haga las gestiones que sea necesaria, a fin de que se generen más proyectos y con ello se reactive la economía en la entidad.

Además “de parte de la CMIC no tenemos registro de que la funcionaria haya favorecido a alguna empresa morelense afiliada a esa organización; la verdad no sabemos para donde se estén ejecutando estas obras, y seguramente esos impuestos que se cobrar a las compañías beneficiadas no se van a ver reflejados aquí en Morelos”, señaló

Pide destitución

Ignacio pidió que se hagan cambios de inmediato para que en este 2022 no suceda lo mismo que el año anterior.

“Definitivamente que se sustituya a la Secretaría de Obras, esa seria la petición porque no esta dando el ancho, no hay acciones para Morelos y por ende para las empresas para que podamos generar empleo y seamos parte de la reactivación económica”, aseveró.

Durante 2020 y 2021, la CMIC pidió en varias ocasiones de forma pública que el Gobierno del Estado los tomara en cuenta, incluso realizaron una protesta en el zócalo de Cuernavaca, pero a pesar de ello, las autoridades concesionaron las obras a empresas foráneas.