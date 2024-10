Congreso Morelos revisará cuentas pendientes de auditorías

Se buscará dar continuidad al tema de auditorías especiales a la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) y a otras dependencias del gobierno estatal que recientemente concluyó, informó la presidenta de la Comisión de Hacienda, Andrea Gordillo Vega.

“Tendremos que revisarlo y analizarlo de manera contundente en esta nueva Comisión de Hacienda de la LVI Legislatura. Desde la legislatura pasada se pidió una auditoría especial, está en la ESAF”, declaró con respecto a la auditoría que se le inició a la Ceagua.

Andrea Gordillo indicó que, una vez que se instale de manera formal la Comisión de Hacienda, revisarán los temas que quedaron pendientes en la anterior legislatura y conocerán si el resto de sus compañeros legisladores quieren continuar.

“Creo que es muy necesario pedir las auditorías, pero sobre todo la cuenta pública y las cuentas pendientes del gobierno estatal pasado”, dijo.

Respecto a que algunos de los resultados de las auditorías especiales fueron turnados por parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) a la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción, aún no les han dado a conocer algún resultado.

Fue en la pasada legislatura que se ordenaron auditorías especiales a la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT), a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), a la Ceagua y a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Local Se auditará al gobierno de Cuauhtémoc Blanco: González Saravia

En el tema de la Ceagua, fue en agosto de este año cuando el actual titular de la ESAF, José Blas Cuevas Díaz, dio a conocer que no se pudieron solventar 96 millones de pesos de 16 observaciones hechas de 2021 a 2023, por lo que el caso fue turnado a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para que se realicen las diligencias necesarias y, en su caso, se finquen responsabilidades.

Amparo del titular de Ceagua

El hoy ex titular de la Ceagua, Jaime Juárez López, se amparó y solicitó que no se satanice su decisión, argumentando que no es sinónimo de culpabilidad.

Asimismo, el titular de la ESAF ha declarado que, con respecto a la auditoría especial hecha a Sedagro, no se habían logrado solventar alrededor de 36 millones de pesos.

La Secretaría de Obras Públicas logró justificar los casi 70 millones de pesos que fueron observados; y en la SMyT, como no ejecuta recursos, no se encontraron conductas sancionadoras.