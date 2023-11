Congreso exige informe sobre recursos contra desastres

La diputada de Nueva Alianza, Verónica Anrubio Kempis exigió al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) Omar Taboada Nasser aclarar el destino del fideicomiso contra desastres etiquetado en el Paquete Presupuestal 2023.

De acuerdo con la legisladora, este año Sedagro recibió 6 millones de pesos para ejercer programas de administración de riesgos agroclimáticos, y el fondo de aseguramiento y contingencias; así como un fideicomiso contra desastres naturales con un monto de más de 6 millones de pesos.

El pasado 30 de octubre, integrantes del Movimiento “Productores Unidos del Sur”, acudieron al Congreso del Estado para solicitar se les etiquete recursos, ya que, ante la falta de lluvias perdieron el 80 por ciento de la producción de sorgo y el cien por ciento de maíz.

La diputada comentó que este año está lleno de retos para el sector primario debido a las afectaciones en sus cosechas, a raíz del cambio climático, “las lluvias que se esperaban entre los meses de julio a septiembre no fueron lo que esperábamos, lo cual tuvo como resultado una gran sequía en Morelos”.

Morelos se encuentran entre los 17 estados con mayor afectación, con un grado de intenso a severo extremo y los agricultores piden apoyo.

Sin embargo, los productores no tienen conocimiento de que estos fondos fueron ejercidos, para enfrentar los daños causados durante este temporal.

“Además estos programas no son los únicos que no han sido ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, sino también existe un fondo de 25 millones de pesos que se tiene etiquetados de apoyo con fertilizante para productores agrícolas, aún no han sido ejecutados”, aseguró.

Los legisladores aprobaron que el titular de Sedagro Omar Taboada comparezca el próximo 8 de noviembre en el Salón de Plenos del Congreso Local a las 10:00 horas.