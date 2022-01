Condusef recomiendan a Reyes Magos no endeudarse

Seguramente “Los Reyes Magos” están haciendo algunas compras de último momento para que el próximo seis de enero los niños puedan tener el mejor regalo, pero antes de adquirir cualquier producto para generar una sonrisa en los pequeños deben tomar en cuentas tres recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El primero es no “dar tarjetazos”, es decir, deben verificar la cantidad de sus ingresos con el costo de los juguetes, pues algunos resultan muy caros. El segundo es no “empeñar su camello, caballo o elefante” donde sea, primero deben verificar qué casa de prestamos les da más por sus bienes y con una tasa de interés baja.

Y por último, comprar con lo que se tiene ahorrado y no gastar lo que aún no tienen, pues Carlos Flores, asesor de educación financiera de la Condusef, afirmó que “eso les da mucha utilidad para que cuando compren los juguetes lo hagan sin mucho apremio y con ello pueden evitar endeudarse más de lo que pueden pagar y no arrastrarán las deudas para el siguiente año”. “Hay que recordar que en estas fechas las tarjetas de crédito siguen aumentando la tasa de interés base que establece el Banco de México y con ello los créditos se vuelven impagables. Ahorita la Condusef solamente ha dado algunas asesorías, todavía no recibe quejas, pues los ciudadanos lo que buscan es saber cuál es la tarjeta o banco más competitivo”, aseveró.

Agregó que durante el 2021 la educación financiera fue aumentando y eso generó que no se dispararan las quejas en la Condusef Morelos, pues solamente se aumentaron las consultas, lo que calificó de positivo para mejorar las decisiones que toma la población sobre el manejo de sus finanzas. “El sistema financiero sigue siendo demasiado robusto, hay más de siete millones de operaciones anuales y aquí en Morelos cerca de cuatro mil 600 por año. Lo más común que se denuncia son cargos no reconocidos de tarjeta de débito y algo que sí tenemos a la alza son quejas en operaciones dentro de cajeros automáticos donde no se entregó el efectivo al usuario”, comentó Carlos Flores.

Por ahora, en Condusef se han recibido solo dos consultas en el sentido de conocer la dinámica de los bancos, pero se espera que a mediados o finales de este mes comiencen a presentarse las primeras quejas, por lo que Carlos Flores recomendó tomar en cuenta las recomendaciones con el fin de reducir el número de inconformidades con las instituciones financieras.

