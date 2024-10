Condusef alerta sobre plataformas de préstamos personales en línea

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Morelos hizo un llamado a la ciudadanía para tener cuidado con las tarjetas de crédito y préstamos que se ofrecen a través de plataformas digitales o internet, pues en el estado se registraron algunos casos de fraude.

Carlos Flores, asesor financiero en Condusef Morelos señaló que a lo largo del año detectaron estos casos, específicamente en Emiliano Zapata, durante una feria de orientación y asesoría que el organismo realizó en el municipio.

"Muchas de las personas que se acercaron con nosotros, habían sido víctimas de cobros de lo que se denomina como montadeudas; personas que bajaron una aplicación que les prestó dinero, y como no están dentro del país les estaban haciendo cobros de intereses y comisiones de manera exhorbitante, lo que deriva en un delito y se debe dirigir a la Fiscalía del Estado de Morelos", comentó Carlos Flores.

Plataformas de préstamos personales en línea. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Asimismo, detalló que ahora que estamos en un periodo de alto consumo en el último trimestre del año, es común que nos ofrezcan estos créditos; uno de los principales medios por donde nos llega publicidad sobre créditos y préstamos, es a través de aplicaciones en internet, que lamentablemente llegan a ser fraudulentas o en su caso, no pertenecen al Sistema Financiero Mexicano, es decir, que no están reguladas en México.

Especialmente, encontramos mucha publicidad de préstamos a través de redes sociales como Facebook, así como oferta de tarjetas de crédito por aplicaciones de servicios de taxi o comida rápida.

Mencionó que muchas de estas aplicaciones no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, por lo que la Condusef queda impedida para poder ayudar a las ciudadanía, vporque no pueden intervenir si la empresa no existe legalmente con un asentamiento de operaciones en México.

"Es de gran importancia no dejarnos llevar por las aplicaciones que vemos en Internet, porque muchas de ellas están en paraísos fiscales como Las Islas Caimán, Puerto Rico o las Antillas por decir lo más cercano a México, pero hay otras que están fuera del continente americano como en el sur de Asia y Rusia".

Por lo tanto, la recomendación al público en general, es que al momento de tener alguna aplicación, primero hay que revisar el contrato, con los términos y condiciones de cada aplicación y préstamo. Y en general en todos los contratos que vamos a firmar.

"Ya no importan las letras pequeñas o grandes, sino que lamentablemente no leemos el contrato, y al no hacerlo, es cuando nosotros como ciudadanos perdemos el control de con quién estamos contratando, y a quién le estamos dando el acceso a nuestros datos, como credencial de elector, comprobante de domicilio, etcétera".

Recuerda que la Condusef Morelos está abierta para las personas que quieran una asesoría financiera personalizada en este u otros temas. Su horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.