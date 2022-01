¿Cómo salir de la cuesta de enero? | Seis recomendaciones

Algunos analistas financieras, aseguran que esta cuesta de enero es la peor en dos décadas por la inflación del 7 por ciento que se originó durante todo el 2021 que provocó el incremento en el precio de muchos productos, por lo que las compras decembrina y de fin de año, fueron más caras de lo habitual para la mayor parte de los consumidores.

Especialistas en finanzas como Willy Alcalá, quien trabaja en la Ciudad de México, aseguran que “no hay recetas únicas pasar salir de la cuesta, pero lo de siempre es no gastar nunca más de lo que tienes y cuando logras eso puedes ahorrar o pagar lo que debes o parte de ello, pero el problema típico de enero, es que las personas gastamos de más en diciembre. Entre fiestas, regalos, Santa Claus, Reyes Magos, viajes o traslados”.

Así que si durante este mes tus finanzas no van muy bien ten en cuenta estos seis puntos que los expertos recomiendan tomar en cuenta para poder salir de la pendiente y tener unas finanzas sanas el resto del año, para que la próxima temporada decembrina puedas incluso tener mejores condiciones económicas.

Ingresos y egresos

Lo primero que se debe hacer es fijar un presupuesto de ingresos y gastos ya sea semanal o quincenalmente para tener un mayor control de las finanzas personales, aseguró Carlos Flores, asesor financiero de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef) en Morelos.

“Algo muy importante en este punto es identificar las fugas de dinero o gastos innecesarios, sobre todo aquellos a los que se les denomina gastos hormiga o vampiros financieros. Cuáles son, pues aquellos gastos que nos hacen gastar mucho más de lo que realmente requerimos y no nos significa algo importante para elevar el valor de nuestras actividades como compra de cigarros, dulces o malgastar la energía eléctrica en el hogar”, aseveró.

Genera un presupuesto

Como un segundo punto se debe de repetir el presupuesto que se haga y en ese sentido identificar los gastos, dijo Daniel Miranda Cajigal, maestro en finanzas corporativas de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor). Una tercera recomendación se encuentra analizar los nuevos gastos que se realizarán y estudiar las campañas de descuentos aquellos se dan a principio de año que pueden ser aprovechadas sin salirse de los parámetros de ingresos y gastos ya establecidos.

Ahorra

“Cuatro, no gastar todo el presupuesto que tenemos y lo que nos sobre destinarlo a un ahorro. Cinco no contraer mayores deudas, sin embargo, si ya lo hiciste bueno, pues debes conocer la capacidad de pago que se tiene y el limite por ejemplo de tu tarjeta de crédito y si ya la tengo al tope, lo que se debe hacer es diferir el saldo para no verse apretado y sobre todo no pagar intereses”, concluyó.

Organiza las deudas

Y por último, organizar tus deudas por orden de tasa de interés “de la más alta tasa a la más pequeña para irlas pagando. Debemos controlar el estrés que se genera por el incremento de precios y como pinta el año, pero se debe tener una actitud calmada para saber donde debemos ocuparnos para salir adelante y buscar fuentes de ingreso alternas como vender cosas que ya no usamos”, mencionó Andrea Pérez, asesora financiera en Cuernavaca.

Con estos seis puntos los analistas aseguran que aquellas personas que están sufriendo durante esta época, podrán salir adelante más fácilmente y podrán incluso tener finanzas sanas para el resto del año.