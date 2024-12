Comisión de Atención a Víctimas en Morelos podría quedar paralizada

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (Cearv) se encuentra en riesgo de quedar inoperante en todas sus áreas si se confirma el recorte presupuestal para el año 2025, según lo externó Penélope Picazo Hernández, titular del organismo.

“Se envió un presupuesto menor al del año pasado, y sí pone en riesgo la operatividad. Ya lo manifestamos, parece que no se dan cuenta del incremento. De 3 mil víctimas que teníamos hace tres años, llegamos a 8 mil... Hacemos un llamado a la sensibilidad, este tema no se puede abandonar, porque las víctimas no se pueden borrar, siempre van a estar ahí y necesitan atención, acompañamiento, necesitan mucha atención por parte del gobierno”, explicó en entrevista.

Señaló que el anteproyecto presupuestal de la Comisión para el próximo año fue enviado por 9 millones de pesos, es decir, cerca de un millón y medio menos que en 2024. Sin embargo, proyectaron más de 20 millones de pesos, considerando el incremento del 300 % en el padrón de víctimas.

“Por el incremento del 300 % en el número de víctimas, que no estamos atendiendo en su totalidad, pedimos un presupuesto de 21 millones de pesos, pero lo enviaron por 9 millones, lo cual detiene la operatividad... Es un millón y medio de pesos menos... No podemos seguir registrando víctimas si no vamos a cumplirles, porque eso es revictimizarlas, generarles una expectativa que no podemos cumplir”, expresó.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Recordó que en el organismo se otorgan diversas medidas a las víctimas indirectas de la violencia, además de la reparación económica, como educación, alimentación y otros apoyos, especialmente para menores que quedan en orfandad de madre o padre. Subrayó que estos apoyos no pueden detenerse.

Indicó que, en comparación con años anteriores, cuando apenas se atendía a 300 víctimas, este 2024 alcanzaron la cifra de 2 mil 900, aunque reconoció que muchas otras siguen sin recibir atención.

“Este año atendimos a 2 mil 900 víctimas, fueron las beneficiadas de un total de 8 mil. Es un porcentaje bajo, pero antes se atendía a 300 víctimas... Yo quisiera decir que no vamos a detener la operación, porque la gente necesita atención. Vamos a dar nuestro mayor esfuerzo con lo que tenemos, y esperamos que haya un incremento”, puntualizó.