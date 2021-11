Comercios se encuentran listos para Buen Fin en Jojutla

Agustín Francisco Sedano Quintanilla en rueda de prensa dio a conocer que la campaña de descuentos “El buen Fin da inicio este miércoles 10 de noviembre y finaliza el día 16 de noviembre, se espera superar los 239 mil millones de pesos, que fueron las ventas registradas el año pasado, a nivel nacional, lo que ayudará a impulsar la recuperación económica tras las afectaciones provocadas por la pandemia del Covid-19.

Para esta edición habrá una bolsa de 500 millones de pesos para el sorteo fiscal, que se realizará el 10 de diciembre, dijo al explicar que 100 millones de pesos se distribuirán entre los pequeños comercios que no hayan tenido ingresos por más de 5 millones durante el año previo y se contemplan 4 mil 988 premios de 20 mil pesos, así como un premio insignia por 260 mil pesos.

Los 400 millones de pesos restantes se destinarán a los consumidores, se repartirán en 321 mil 261 premios y también habrá un premio insignia por 250 mil pesos; los requisitos para ganar el comercio establecido, son inscribirse en el sitio web del Buen Fin e ir al corriente con sus obligaciones fiscales.

A nivel nacional la Confederación cuenta con 256 cámaras en 900 poblaciones y 750 mil empresas registradas a la confederación, luego de reconocer que la Canaco-Servitur de Jojutla, abarca seis municipios que son: Tlaltizapán, Tlaquiltenango, la Delegación Zacatepec, Puente de Ixtla, Amacuzac y Jojutla, se trata de 900 agremiados de los cuales solo hay registrados hasta esta fecha de 200, y no se descarta que se animen a registrarse más y la cuota de participación será libre.

Pidió aclarar; “durante la pandemia los agremiados a la Canaco-Servitur, no hemos bajado la guardia, no hemos bajado cortinas, seguimos trabajando, seguimos pagando impuestos, seguro social, impuestos municipales no solo en Jojutla sino a nivel nacional, hemos estado de pie, pese a las condiciones que han imperado” luego de reconocer que les ha pegado, pero confían en levantarse y mantenerse fuertes.

Reconoció que la demanda mayor de productos en el Buen Fin se van por los electrodomésticos y la línea blanca, zapaterías, ropas y otras líneas y ramas de productos van a participar, como son los servicios y perecederos.

Esperan que este Buen Fin les valla mejor con el semáforo verde ya que se vio más movimiento en la temporada de día de muertos, sumado a que hay empresas que adelantaron el aguinaldo, dijo al rechazar que esto no afecta las ventas del mes de diciembre.

Y muchos otros comerciantes que no están agremiados también participan con descuentos y eso también es alentador.





